https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/vucic-sirbistan-ukraynaya-silah-sevkiyatina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1096640611.html

Vucic: Sırbistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ilişkin iddiaları araştırıyor

Vucic: Sırbistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ilişkin iddiaları araştırıyor

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kiev’e silah tedariki iddialarını görüştüğünü ve konunun iki ülke tarafından... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T03:46+0300

2025-05-30T03:46+0300

2025-05-30T03:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

kiev

sırbistan

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

rusya dışişleri bakanlığı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 9 Mayıs'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan'ın Kiev'e silah tedarik ettiğine dair bilgileri görüştüğünü, konunun ortak bir çalışma grubu tarafından ele alındığını, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) daha önce Belgrad'ın ilan ettiği tarafsızlığına aykırı olarak Kiev'e mühimmat tedarik ettiğini bildirdiğini açıkladı.Gerçekleştirdiği konuşmada Vucic, "Her iki heyetten birkaç kişinin huzurunda Başkan Putin ile bu konuyu özel olarak görüştüm. Konuşmamızın detaylarını açıklamayacağım. Burada Rus ortaklarımızla birlikte gerçekleri tespit etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk.” ifadelerini kullandı.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) basın bürosu yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın resmi olarak ilan ettiği tarafsızlığa rağmen, Sırp savunma sanayi kuruluşlarının Kiev’e mühimmat gönderdiği yönünde bilgiler aldıklarını belirtti. Açıklamada, bu tür Rusya karşıtı eylemlerin 'sahte son kullanıcı sertifikaları ve aracı ülkelerin kullanıldığı basit bir düzenekle' gizlendiği vurgulandı.SVR’nin açıklamasına göre, bu sevkiyatlarda son kullanıcı olarak Çekya’dan bahsediliyor. Sırp silah ihracat şirketi Jugoimport’un, 122 milimetrelik 'Grad' çok namlulu roketatarlar için biri 44 bin, diğeri 24 bin adet olmak üzere iki tip roket sevkiyatı için Çekya ile bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu sevkiyat için herhangi bir izin verilmediği ve söz konusu roketlerin hiçbirinin alıcıya teslim edilmediği bildirildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah sevkiyatını reddetme politikasına bağlı kalmasını beklediğini belirtmişti. Bakanlık, savunma sanayi ürünlerinin ihracatı konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Batı’nın çıkarına çalışan fırsatçıların” aldatıcı düzenekleri kullanarak Belgrad’ı ve Sırp silah üreticilerini itibarsızlaştırmaması gerektiğini ifade etmişti.Zafer Geçit Töreninde Sırp heyetine başkanlık eden Vucic, 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret ederek Rus liderle bir araya gelmişti.

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kiev, sırbistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya dışişleri bakanlığı