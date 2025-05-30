https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/vucic-sirbistan-ukraynaya-silah-sevkiyatina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1096640611.html
Vucic: Sırbistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ilişkin iddiaları araştırıyor
Vucic: Sırbistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ilişkin iddiaları araştırıyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kiev’e silah tedariki iddialarını görüştüğünü ve konunun iki ülke tarafından... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T03:46+0300
2025-05-30T03:46+0300
2025-05-30T03:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
sırbistan
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_855d33f6815d08bb02338b1cacf3878f.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 9 Mayıs'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan'ın Kiev'e silah tedarik ettiğine dair bilgileri görüştüğünü, konunun ortak bir çalışma grubu tarafından ele alındığını, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) daha önce Belgrad'ın ilan ettiği tarafsızlığına aykırı olarak Kiev'e mühimmat tedarik ettiğini bildirdiğini açıkladı.Gerçekleştirdiği konuşmada Vucic, "Her iki heyetten birkaç kişinin huzurunda Başkan Putin ile bu konuyu özel olarak görüştüm. Konuşmamızın detaylarını açıklamayacağım. Burada Rus ortaklarımızla birlikte gerçekleri tespit etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk.” ifadelerini kullandı.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) basın bürosu yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın resmi olarak ilan ettiği tarafsızlığa rağmen, Sırp savunma sanayi kuruluşlarının Kiev’e mühimmat gönderdiği yönünde bilgiler aldıklarını belirtti. Açıklamada, bu tür Rusya karşıtı eylemlerin 'sahte son kullanıcı sertifikaları ve aracı ülkelerin kullanıldığı basit bir düzenekle' gizlendiği vurgulandı.SVR’nin açıklamasına göre, bu sevkiyatlarda son kullanıcı olarak Çekya’dan bahsediliyor. Sırp silah ihracat şirketi Jugoimport’un, 122 milimetrelik 'Grad' çok namlulu roketatarlar için biri 44 bin, diğeri 24 bin adet olmak üzere iki tip roket sevkiyatı için Çekya ile bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu sevkiyat için herhangi bir izin verilmediği ve söz konusu roketlerin hiçbirinin alıcıya teslim edilmediği bildirildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah sevkiyatını reddetme politikasına bağlı kalmasını beklediğini belirtmişti. Bakanlık, savunma sanayi ürünlerinin ihracatı konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Batı’nın çıkarına çalışan fırsatçıların” aldatıcı düzenekleri kullanarak Belgrad’ı ve Sırp silah üreticilerini itibarsızlaştırmaması gerektiğini ifade etmişti.Zafer Geçit Töreninde Sırp heyetine başkanlık eden Vucic, 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret ederek Rus liderle bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kellogg-rusyanin-natonun-doguya-genislemesinden-duydugu-endise-dogal-1096640313.html
kiev
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_1556429385110e052757165c643867fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kiev, sırbistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya dışişleri bakanlığı
kiev, sırbistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya dışişleri bakanlığı
Vucic: Sırbistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ilişkin iddiaları araştırıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kiev’e silah tedariki iddialarını görüştüğünü ve konunun iki ülke tarafından oluşturulan ortak bir çalışma grubunca incelendiğini açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 9 Mayıs'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan'ın Kiev'e silah tedarik ettiğine dair bilgileri görüştüğünü, konunun ortak bir çalışma grubu tarafından ele alındığını, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) daha önce Belgrad'ın ilan ettiği tarafsızlığına aykırı olarak Kiev'e mühimmat tedarik ettiğini bildirdiğini açıkladı.
Gerçekleştirdiği konuşmada Vucic, "Her iki heyetten birkaç kişinin huzurunda Başkan Putin ile bu konuyu özel olarak görüştüm. Konuşmamızın detaylarını açıklamayacağım. Burada Rus ortaklarımızla birlikte gerçekleri tespit etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk.” ifadelerini kullandı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) basın bürosu yaptığı açıklamada, Sırbistan’ın resmi olarak ilan ettiği tarafsızlığa rağmen, Sırp savunma sanayi kuruluşlarının Kiev’e mühimmat gönderdiği yönünde bilgiler aldıklarını belirtti. Açıklamada, bu tür Rusya karşıtı eylemlerin 'sahte son kullanıcı sertifikaları ve aracı ülkelerin kullanıldığı basit bir düzenekle' gizlendiği vurgulandı.
SVR’nin açıklamasına göre, bu sevkiyatlarda son kullanıcı olarak Çekya’dan bahsediliyor. Sırp silah ihracat şirketi Jugoimport’un, 122 milimetrelik 'Grad' çok namlulu roketatarlar için biri 44 bin, diğeri 24 bin adet olmak üzere iki tip roket sevkiyatı için Çekya ile bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu sevkiyat için herhangi bir izin verilmediği ve söz konusu roketlerin hiçbirinin alıcıya teslim edilmediği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’nın Sırbistan’ın Ukrayna’ya silah sevkiyatını reddetme politikasına bağlı kalmasını beklediğini belirtmişti. Bakanlık, savunma sanayi ürünlerinin ihracatı konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunarak, “Batı’nın çıkarına çalışan fırsatçıların” aldatıcı düzenekleri kullanarak Belgrad’ı ve Sırp silah üreticilerini itibarsızlaştırmaması gerektiğini ifade etmişti.
Zafer Geçit Töreninde Sırp heyetine başkanlık eden Vucic, 9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret ederek Rus liderle bir araya gelmişti.