Kellogg: Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesinden duyduğu endişe doğal

“Bu meşru bir endişe. Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının bizim için gündemde olmadığını defalarca söyledik ve bu şekilde düşünen tek ülke de biz değiliz. Size muhtemelen dört NATO ülkesi sayabilirim ve NATO'ya katılabilmeniz için 32 ülkenin tamamının onayı gerekir. Ve diğer ülkelerin de Kiev’in ittifaka katılımı konusunda çok da emin olmadıklarını söylediklerini gördük.”