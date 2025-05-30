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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kellogg-rusyanin-natonun-doguya-genislemesinden-duydugu-endise-dogal-1096640313.html
Kellogg: Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesinden duyduğu endişe doğal
Kellogg: Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesinden duyduğu endişe doğal
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hakkındaki endişelerinin meşru olduğunu söyledi... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T02:24+0300
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abd
keith kellogg
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rusya dışişleri bakanlığı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden duyduğu endişenin meşru olduğunu söyledi.Açıklamasında Kellogg, şu ifadeleri kullandı:Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki benzeri görülmemiş faaliyetlerine dikkat çekiyor. İttifak girişimlerini genişletiyor ve bunu 'saldırıları caydırma' olarak nitelendiriyor. Moskova ise Avrupa’daki NATO güçlerinin artmasından defalarca endişe duyduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşit koşullarda olması gerektiğini belirterek, Batı’nın kıtanın militarizasyonu politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-kiev-baris-ile-kacinilmaz-yenilgi-arasinda-secim-yapmali-1096639930.html
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abd, keith kellogg, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato
abd, keith kellogg, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato

Kellogg: Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesinden duyduğu endişe doğal

02:24 30.05.2025
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hakkındaki endişelerinin meşru olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının gündemde olmadığını yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden duyduğu endişenin meşru olduğunu söyledi.
Açıklamasında Kellogg, şu ifadeleri kullandı:
“Bu meşru bir endişe. Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının bizim için gündemde olmadığını defalarca söyledik ve bu şekilde düşünen tek ülke de biz değiliz. Size muhtemelen dört NATO ülkesi sayabilirim ve NATO'ya katılabilmeniz için 32 ülkenin tamamının onayı gerekir. Ve diğer ülkelerin de Kiev’in ittifaka katılımı konusunda çok da emin olmadıklarını söylediklerini gördük.”
Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki benzeri görülmemiş faaliyetlerine dikkat çekiyor. İttifak girişimlerini genişletiyor ve bunu 'saldırıları caydırma' olarak nitelendiriyor.
Moskova ise Avrupa’daki NATO güçlerinin artmasından defalarca endişe duyduğunu dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşit koşullarda olması gerektiğini belirterek, Batı’nın kıtanın militarizasyonu politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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