https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kellogg-rusyanin-natonun-doguya-genislemesinden-duydugu-endise-dogal-1096640313.html
Kellogg: Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesinden duyduğu endişe doğal
Kellogg: Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesinden duyduğu endişe doğal
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hakkındaki endişelerinin meşru olduğunu söyledi... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T02:24+0300
2025-05-30T02:24+0300
2025-05-30T02:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
keith kellogg
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096571872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f04fc5a95a45815de7cb609e21ba554.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden duyduğu endişenin meşru olduğunu söyledi.Açıklamasında Kellogg, şu ifadeleri kullandı:Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki benzeri görülmemiş faaliyetlerine dikkat çekiyor. İttifak girişimlerini genişletiyor ve bunu 'saldırıları caydırma' olarak nitelendiriyor. Moskova ise Avrupa’daki NATO güçlerinin artmasından defalarca endişe duyduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşit koşullarda olması gerektiğini belirterek, Batı’nın kıtanın militarizasyonu politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-kiev-baris-ile-kacinilmaz-yenilgi-arasinda-secim-yapmali-1096639930.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096571872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac26329bf4254efae23a1b5970779f07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, keith kellogg, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato
abd, keith kellogg, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato
Kellogg: Rusya'nın NATO’nun doğuya genişlemesinden duyduğu endişe doğal
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hakkındaki endişelerinin meşru olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının gündemde olmadığını yineledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden duyduğu endişenin meşru olduğunu söyledi.
Açıklamasında Kellogg, şu ifadeleri kullandı:
“Bu meşru bir endişe. Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının bizim için gündemde olmadığını defalarca söyledik ve bu şekilde düşünen tek ülke de biz değiliz. Size muhtemelen dört NATO ülkesi sayabilirim ve NATO'ya katılabilmeniz için 32 ülkenin tamamının onayı gerekir. Ve diğer ülkelerin de Kiev’in ittifaka katılımı konusunda çok da emin olmadıklarını söylediklerini gördük.”
Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınındaki benzeri görülmemiş faaliyetlerine dikkat çekiyor. İttifak girişimlerini genişletiyor ve bunu 'saldırıları caydırma' olarak nitelendiriyor.
Moskova ise Avrupa’daki NATO güçlerinin artmasından defalarca endişe duyduğunu dile getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile diyaloğa açık olduklarını ancak bunun eşit koşullarda olması gerektiğini belirterek, Batı’nın kıtanın militarizasyonu politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.