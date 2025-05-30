Ukrayna’nın Rusya’ya karşı toprak iddiaları: Kanadalı STK'ların 1990'lardan beri kışkırttığı ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal sınırlarının önemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Hakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ukraynanin-rusyaya-karsi-toprak-iddialari-kanadali-stklarin-1990lardan-beri-kiskirttigi-ortaya-1096651866.html
Ukrayna’nın Rusya’ya karşı toprak iddiaları: Kanadalı STK'ların 1990'lardan beri kışkırttığı ortaya çıktı
Ukrayna’nın Rusya’ya karşı toprak iddiaları: Kanadalı STK'ların 1990'lardan beri kışkırttığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kanadalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) 1990’lı yıllarda Ukrayna yönetimine Rusya toprakları üzerinde hak iddia etme telkininde bulunduğu ortaya çıktı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T11:51+0300
2025-05-30T11:48+0300
dünya
ukrayna
kanada
stk
kitap
kütüphane
stepan bandera
rusya
toronto
i̇ngilizce
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096651696_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e890382fda41832f9cbcaf0fd7ed37a5.jpg
Kanada merkezli STK’lar, Ukrayna’daki kütüphanelere, Rusya topraklarını ‘Ukraynalı’ olarak nitelendiren yayınlar ve ayrıca aşırı milliyetçiler Stepan Bandera, Roman Şuheviç ve Semyon Petlyura'yı yücelten kitaplar bağışladı.Donetsk şehrindeki Krupskaya Kütüphanesi'nin çalışanları, Sputnik’e açıklamasında, kütüphanelerinde 1994 yılında Kanada-Ukrayna Merkezi’nin açıldığını anlattı. Bu merkezin Toronto merkezli Ukrayna’nın Kanadalı Dostları adlı bir derneğin desteğiyle kurulduğu belirtilirken söz konusu derneğin Ukraynaca ve İngilizce olan 10 bin kitap toplayarak merkeze verdiği ifade edildi.Kütüphanenin çalışanlarından biri, “Kanada-Ukrayna Merkezi’nin resmi açılışı, Kanada’nın Ukrayna Büyükelçisi, Kanadalı konuklar, Ukrayna Bakan Yardımcısı, Ukrayna Dünya Koordinasyon Meclisi Sekreterlik Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla gerçekleşti” diye konuştu.Merkeze bağışlanan kitaplar arasında, 1971 yılında Londra'da basılan Markiyan Terletskiy'in ‘Ukrayna'ya Yolculuk’ adlı ders kitabı dikkat çekiyor. Bu kitapta “Moskova tarafından ilhak edilen Ukrayna topraklarından” bahsedilirken Kursk, Voroneji, Kuban ve Donetsk bölgeleri Ukrayna toprakları olarak gösteriliyor. Kitabın yazarı ayrıca “ilhak edilen” Ukrayna toprakları arasında Belarus, Slovakya, Romanya ve Polonya topraklarından da bahsediyor.Ivan Tesli imzalı ‘Ukrayna Coğrafyası ve Ukrayna Yerleşimleri’ (Toronto, New York, 1957) adlı kitabında, “Ukrayna etnografik topraklarının” 177 bin 600 kilometrekaresinin Rusya, 27 bin kilometrekaresinin Belarus, 2 bin 600 kilometrekaresinin Çekoslovakya, 1 bin 700 kilometrekaresinin Romanya ve 19 bin 500 kilometrekaresinin Polonya'da olduğu iddia ediliyor.Diğer kitaplarda da bu türden iddialar yer alıyor.Coğrafyaya kitaplarına ek olarak, Ukrayna-Kanada Merkezi'nin elinde Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin kurucusu Dmitriy Dontsov'un eserleri, Petliura'yı anlatan yayınlar, Yevgeniy Konovalets, Bandera, Şuheviç ve diğer Ukraynalı aşırı milliyetçilerin biyografileri de bulunuyor.Halihazırda, eski Ukrayna-Kanada Merkezi'nin kütüphanesindeki kitaplar aşırılık yanlısı literatür olarak kabul edilip erişime kapatılmış durumdalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kelloggda-istanbul-duyurusu-bati-temsilcileri-de-gelecek-1096646387.html
ukrayna
kanada
rusya
toronto
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096651696_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_233fc86c2f10f8bf5337817e0cd8f32b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kanada, stk, kitap, kütüphane, stepan bandera, rusya, toronto, i̇ngilizce
ukrayna, kanada, stk, kitap, kütüphane, stepan bandera, rusya, toronto, i̇ngilizce

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı toprak iddiaları: Kanadalı STK'ların 1990'lardan beri kışkırttığı ortaya çıktı

11:51 30.05.2025
© Sputnik / StringerKiev
Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Stringer
Abone ol
Kanadalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) 1990’lı yıllarda Ukrayna yönetimine Rusya toprakları üzerinde hak iddia etme telkininde bulunduğu ortaya çıktı.
Kanada merkezli STK’lar, Ukrayna’daki kütüphanelere, Rusya topraklarını ‘Ukraynalı’ olarak nitelendiren yayınlar ve ayrıca aşırı milliyetçiler Stepan Bandera, Roman Şuheviç ve Semyon Petlyura'yı yücelten kitaplar bağışladı.
Donetsk şehrindeki Krupskaya Kütüphanesi'nin çalışanları, Sputnik’e açıklamasında, kütüphanelerinde 1994 yılında Kanada-Ukrayna Merkezi’nin açıldığını anlattı. Bu merkezin Toronto merkezli Ukrayna’nın Kanadalı Dostları adlı bir derneğin desteğiyle kurulduğu belirtilirken söz konusu derneğin Ukraynaca ve İngilizce olan 10 bin kitap toplayarak merkeze verdiği ifade edildi.
Kütüphanenin çalışanlarından biri, “Kanada-Ukrayna Merkezi’nin resmi açılışı, Kanada’nın Ukrayna Büyükelçisi, Kanadalı konuklar, Ukrayna Bakan Yardımcısı, Ukrayna Dünya Koordinasyon Meclisi Sekreterlik Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla gerçekleşti” diye konuştu.
Merkeze bağışlanan kitaplar arasında, 1971 yılında Londra'da basılan Markiyan Terletskiy'in ‘Ukrayna'ya Yolculuk’ adlı ders kitabı dikkat çekiyor. Bu kitapta “Moskova tarafından ilhak edilen Ukrayna topraklarından” bahsedilirken Kursk, Voroneji, Kuban ve Donetsk bölgeleri Ukrayna toprakları olarak gösteriliyor. Kitabın yazarı ayrıca “ilhak edilen” Ukrayna toprakları arasında Belarus, Slovakya, Romanya ve Polonya topraklarından da bahsediyor.
Ivan Tesli imzalı ‘Ukrayna Coğrafyası ve Ukrayna Yerleşimleri’ (Toronto, New York, 1957) adlı kitabında, “Ukrayna etnografik topraklarının” 177 bin 600 kilometrekaresinin Rusya, 27 bin kilometrekaresinin Belarus, 2 bin 600 kilometrekaresinin Çekoslovakya, 1 bin 700 kilometrekaresinin Romanya ve 19 bin 500 kilometrekaresinin Polonya'da olduğu iddia ediliyor.
Diğer kitaplarda da bu türden iddialar yer alıyor.
Coğrafyaya kitaplarına ek olarak, Ukrayna-Kanada Merkezi'nin elinde Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin kurucusu Dmitriy Dontsov'un eserleri, Petliura'yı anlatan yayınlar, Yevgeniy Konovalets, Bandera, Şuheviç ve diğer Ukraynalı aşırı milliyetçilerin biyografileri de bulunuyor.
Halihazırda, eski Ukrayna-Kanada Merkezi'nin kütüphanesindeki kitaplar aşırılık yanlısı literatür olarak kabul edilip erişime kapatılmış durumdalar.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kellogg’da İstanbul duyurusu: Batı temsilcileri de gelecek
10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала