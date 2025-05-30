https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ukraynanin-rusyaya-karsi-toprak-iddialari-kanadali-stklarin-1990lardan-beri-kiskirttigi-ortaya-1096651866.html
Ukrayna’nın Rusya’ya karşı toprak iddiaları: Kanadalı STK'ların 1990'lardan beri kışkırttığı ortaya çıktı
Ukrayna’nın Rusya’ya karşı toprak iddiaları: Kanadalı STK'ların 1990'lardan beri kışkırttığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kanadalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) 1990’lı yıllarda Ukrayna yönetimine Rusya toprakları üzerinde hak iddia etme telkininde bulunduğu ortaya çıktı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T11:51+0300
2025-05-30T11:51+0300
2025-05-30T11:48+0300
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Kanada merkezli STK’lar, Ukrayna’daki kütüphanelere, Rusya topraklarını ‘Ukraynalı’ olarak nitelendiren yayınlar ve ayrıca aşırı milliyetçiler Stepan Bandera, Roman Şuheviç ve Semyon Petlyura'yı yücelten kitaplar bağışladı.Donetsk şehrindeki Krupskaya Kütüphanesi'nin çalışanları, Sputnik’e açıklamasında, kütüphanelerinde 1994 yılında Kanada-Ukrayna Merkezi’nin açıldığını anlattı. Bu merkezin Toronto merkezli Ukrayna’nın Kanadalı Dostları adlı bir derneğin desteğiyle kurulduğu belirtilirken söz konusu derneğin Ukraynaca ve İngilizce olan 10 bin kitap toplayarak merkeze verdiği ifade edildi.Kütüphanenin çalışanlarından biri, “Kanada-Ukrayna Merkezi’nin resmi açılışı, Kanada’nın Ukrayna Büyükelçisi, Kanadalı konuklar, Ukrayna Bakan Yardımcısı, Ukrayna Dünya Koordinasyon Meclisi Sekreterlik Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla gerçekleşti” diye konuştu.Merkeze bağışlanan kitaplar arasında, 1971 yılında Londra'da basılan Markiyan Terletskiy'in ‘Ukrayna'ya Yolculuk’ adlı ders kitabı dikkat çekiyor. Bu kitapta “Moskova tarafından ilhak edilen Ukrayna topraklarından” bahsedilirken Kursk, Voroneji, Kuban ve Donetsk bölgeleri Ukrayna toprakları olarak gösteriliyor. Kitabın yazarı ayrıca “ilhak edilen” Ukrayna toprakları arasında Belarus, Slovakya, Romanya ve Polonya topraklarından da bahsediyor.Ivan Tesli imzalı ‘Ukrayna Coğrafyası ve Ukrayna Yerleşimleri’ (Toronto, New York, 1957) adlı kitabında, “Ukrayna etnografik topraklarının” 177 bin 600 kilometrekaresinin Rusya, 27 bin kilometrekaresinin Belarus, 2 bin 600 kilometrekaresinin Çekoslovakya, 1 bin 700 kilometrekaresinin Romanya ve 19 bin 500 kilometrekaresinin Polonya'da olduğu iddia ediliyor.Diğer kitaplarda da bu türden iddialar yer alıyor.Coğrafyaya kitaplarına ek olarak, Ukrayna-Kanada Merkezi'nin elinde Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin kurucusu Dmitriy Dontsov'un eserleri, Petliura'yı anlatan yayınlar, Yevgeniy Konovalets, Bandera, Şuheviç ve diğer Ukraynalı aşırı milliyetçilerin biyografileri de bulunuyor.Halihazırda, eski Ukrayna-Kanada Merkezi'nin kütüphanesindeki kitaplar aşırılık yanlısı literatür olarak kabul edilip erişime kapatılmış durumdalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kelloggda-istanbul-duyurusu-bati-temsilcileri-de-gelecek-1096646387.html
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ukrayna, kanada, stk, kitap, kütüphane, stepan bandera, rusya, toronto, i̇ngilizce
ukrayna, kanada, stk, kitap, kütüphane, stepan bandera, rusya, toronto, i̇ngilizce
Ukrayna’nın Rusya’ya karşı toprak iddiaları: Kanadalı STK'ların 1990'lardan beri kışkırttığı ortaya çıktı
Kanadalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) 1990’lı yıllarda Ukrayna yönetimine Rusya toprakları üzerinde hak iddia etme telkininde bulunduğu ortaya çıktı.
Kanada merkezli STK’lar, Ukrayna’daki kütüphanelere, Rusya topraklarını ‘Ukraynalı’ olarak nitelendiren yayınlar ve ayrıca aşırı milliyetçiler Stepan Bandera, Roman Şuheviç ve Semyon Petlyura'yı yücelten kitaplar bağışladı.
Donetsk şehrindeki Krupskaya Kütüphanesi'nin çalışanları, Sputnik’e açıklamasında, kütüphanelerinde 1994 yılında Kanada-Ukrayna Merkezi’nin açıldığını anlattı. Bu merkezin Toronto merkezli Ukrayna’nın Kanadalı Dostları adlı bir derneğin desteğiyle kurulduğu belirtilirken söz konusu derneğin Ukraynaca ve İngilizce olan 10 bin kitap toplayarak merkeze verdiği ifade edildi.
Kütüphanenin çalışanlarından biri, “Kanada-Ukrayna Merkezi’nin resmi açılışı, Kanada’nın Ukrayna Büyükelçisi, Kanadalı konuklar, Ukrayna Bakan Yardımcısı, Ukrayna Dünya Koordinasyon Meclisi Sekreterlik Başkan Yardımcısı’nın katılımıyla gerçekleşti” diye konuştu.
Merkeze bağışlanan kitaplar arasında, 1971 yılında Londra'da basılan Markiyan Terletskiy'in ‘Ukrayna'ya Yolculuk’ adlı ders kitabı dikkat çekiyor. Bu kitapta “Moskova tarafından ilhak edilen Ukrayna topraklarından” bahsedilirken Kursk, Voroneji, Kuban ve Donetsk bölgeleri Ukrayna toprakları olarak gösteriliyor. Kitabın yazarı ayrıca “ilhak edilen” Ukrayna toprakları arasında Belarus, Slovakya, Romanya ve Polonya topraklarından da bahsediyor.
Ivan Tesli imzalı ‘Ukrayna Coğrafyası ve Ukrayna Yerleşimleri’ (Toronto, New York, 1957) adlı kitabında, “Ukrayna etnografik topraklarının” 177 bin 600 kilometrekaresinin Rusya, 27 bin kilometrekaresinin Belarus, 2 bin 600 kilometrekaresinin Çekoslovakya, 1 bin 700 kilometrekaresinin Romanya ve 19 bin 500 kilometrekaresinin Polonya'da olduğu iddia ediliyor.
Diğer kitaplarda da bu türden iddialar yer alıyor.
Coğrafyaya kitaplarına ek olarak, Ukrayna-Kanada Merkezi'nin elinde Ukrayna aşırı milliyetçiliğinin kurucusu Dmitriy Dontsov'un eserleri, Petliura'yı anlatan yayınlar, Yevgeniy Konovalets, Bandera, Şuheviç ve diğer Ukraynalı aşırı milliyetçilerin biyografileri de bulunuyor.
Halihazırda, eski Ukrayna-Kanada Merkezi'nin kütüphanesindeki kitaplar aşırılık yanlısı literatür olarak kabul edilip erişime kapatılmış durumdalar.