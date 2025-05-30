https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kelloggda-istanbul-duyurusu-bati-temsilcileri-de-gelecek-1096646387.html
Kellogg’da İstanbul duyurusu: Batı temsilcileri de gelecek
Kellogg’da İstanbul duyurusu: Batı temsilcileri de gelecek
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin yapılması beklenen 2 Haziran’da ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T10:45+0300
2025-05-30T10:45+0300
2025-05-30T10:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
keith kellogg
i̇stanbul
ukrayna
almanya
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i̇ngiltere
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABC News televizyonuna açıklamasında, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin 2 Haziran’da İstanbul'da olacağını bildirdi.Kellogg, “Önümüzdeki hafta İstanbul'a vardığımızda müzakere masasına oturacağız ve bunun nasıl olması gerektiğini tartışacağız. Bizimle birlikte E3 olarak adlandırılan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık ulusal güvenlik danışmanları da olacak” şeklinde konuştu."Londra'dayken Ukrayna'ya ilişkin şartları şekillendirmemize yardımcı olanlar onlardı" diyen Kellogg, "Onlar da orada olacak ve görüşlerini bildirecekler" diye ekledi.ABD’li diplomat, Batı temsilcilerinin Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılması beklenen toplantıya doğrudan katılıp katılmayacaklarını belirtmedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Mayıs Çarşamba günkü açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur görüşmelerin 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Lavrov, Rus heyetinin bu görüşmede, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tüm hususları içeren gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum sunacağını belirtmişti.Müzakerelerin ilk turu, 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenmiş, esir takası anlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Taraflar ayrıca olası ateşkes için vizyonlarını sunmayı taahhüt etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ukraynada-firari-asker-sayisinda-ani-artis-1096645796.html
i̇stanbul
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abd, keith kellogg, i̇stanbul, ukrayna, almanya, fransa, i̇ngiltere, rusya
abd, keith kellogg, i̇stanbul, ukrayna, almanya, fransa, i̇ngiltere, rusya
Kellogg’da İstanbul duyurusu: Batı temsilcileri de gelecek
ABD Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin yapılması beklenen 2 Haziran’da ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin de İstanbul’da bulunacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABC News televizyonuna açıklamasında, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin 2 Haziran’da İstanbul'da olacağını bildirdi.
Kellogg, “Önümüzdeki hafta İstanbul'a vardığımızda müzakere masasına oturacağız ve bunun nasıl olması gerektiğini tartışacağız. Bizimle birlikte E3 olarak adlandırılan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık ulusal güvenlik danışmanları da olacak” şeklinde konuştu.
"Londra'dayken Ukrayna'ya ilişkin şartları şekillendirmemize yardımcı olanlar onlardı" diyen Kellogg, "Onlar da orada olacak ve görüşlerini bildirecekler" diye ekledi.
ABD’li diplomat, Batı temsilcilerinin Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılması beklenen toplantıya doğrudan katılıp katılmayacaklarını belirtmedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Mayıs Çarşamba günkü açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur görüşmelerin 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Lavrov, Rus heyetinin bu görüşmede, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tüm hususları içeren gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum sunacağını belirtmişti.
Müzakerelerin ilk turu, 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenmiş, esir takası anlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Taraflar ayrıca olası ateşkes için vizyonlarını sunmayı taahhüt etmişti.