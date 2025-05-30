https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kelloggda-istanbul-duyurusu-bati-temsilcileri-de-gelecek-1096646387.html

Kellogg’da İstanbul duyurusu: Batı temsilcileri de gelecek

Kellogg’da İstanbul duyurusu: Batı temsilcileri de gelecek

Sputnik Türkiye

ABD Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin yapılması beklenen 2 Haziran’da ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T10:45+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABC News televizyonuna açıklamasında, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin 2 Haziran’da İstanbul'da olacağını bildirdi.Kellogg, “Önümüzdeki hafta İstanbul'a vardığımızda müzakere masasına oturacağız ve bunun nasıl olması gerektiğini tartışacağız. Bizimle birlikte E3 olarak adlandırılan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık ulusal güvenlik danışmanları da olacak” şeklinde konuştu."Londra'dayken Ukrayna'ya ilişkin şartları şekillendirmemize yardımcı olanlar onlardı" diyen Kellogg, "Onlar da orada olacak ve görüşlerini bildirecekler" diye ekledi.ABD’li diplomat, Batı temsilcilerinin Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılması beklenen toplantıya doğrudan katılıp katılmayacaklarını belirtmedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Mayıs Çarşamba günkü açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur görüşmelerin 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Lavrov, Rus heyetinin bu görüşmede, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tüm hususları içeren gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum sunacağını belirtmişti.Müzakerelerin ilk turu, 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenmiş, esir takası anlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Taraflar ayrıca olası ateşkes için vizyonlarını sunmayı taahhüt etmişti.

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abd, keith kellogg, i̇stanbul, ukrayna, almanya, fransa, i̇ngiltere, rusya