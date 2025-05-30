https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ukraynada-firari-asker-sayisinda-ani-artis-1096645796.html
Ukrayna’da firari asker sayısında ani artış
Ukrayna’da firari asker sayısında ani artış
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da birliğini izinsiz olarak terk eden veya görev yerinden ayrılan asker sayısının son beş ayda büyük artış göstererek 2025 yılında rekor düzeye... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T09:47+0300
2025-05-30T09:47+0300
2025-05-30T09:44+0300
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Sputnik, Ukrayna Mahkeme Kararları Birleşik Devlet Sicili belgelerini inceleyerek, Ukrayna ordusunda firari asker sayısının önemli ölçüde arttığı sonucuna vardı.Mahkeme veri tabanına göre, Ukrayna’da görev yerinden kaçan asker sayısı giderek artıyor. Bu da yakalanan asker kaçaklarına yönelik kovuşturmalarda hızlı bir artışa yansıyor.Ocak ayında bu tür vakaların sayısı yaklaşık 5 binken, Nisan ayında 6 bini aştı. Ülkede son beş ay boyunca toplam 25 bin 508 firar vakası gözlemlendi. Böylece 2024 yılında 35 bin 750 vakaya karşılık bu yılki toplam rakam 61 bin vakaya ulaşarak rekor kırabilir.Firari sayısının hızla artmasının yanı sıra, mahkeme belgeleri ayrıca gözaltına alınan firarilere yönelik işlemlerde tutarlılığın olmadığını ortaya koyuyor. Örneğin, Ukrayna Ceza Kanunu'nda yer alan ve ilk kez suç işleyenlerin komutanın izniyle göreve dönmesine olanak tanıyan bir boşluk sayesinde birçok asker firarı cezadan kurtulabildi. Kiev makamları bu şekilde, askeri disiplini zayıflatma pahasına da olsa, personel açığını kapatmaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rusya-disislerinden-istanbul-mesaji-kievin-gorusmeleri-ciddiye-almasini-umuyoruz-1096642365.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, firari, sputnik, asker kaçağı
ukrayna, ukrayna ordusu, firari, sputnik, asker kaçağı
Ukrayna’da firari asker sayısında ani artış
Ukrayna’da birliğini izinsiz olarak terk eden veya görev yerinden ayrılan asker sayısının son beş ayda büyük artış göstererek 2025 yılında rekor düzeye ulaşabilir.
Sputnik, Ukrayna Mahkeme Kararları Birleşik Devlet Sicili belgelerini inceleyerek, Ukrayna ordusunda firari asker sayısının önemli ölçüde arttığı sonucuna vardı.
Mahkeme veri tabanına göre, Ukrayna’da görev yerinden kaçan asker sayısı giderek artıyor. Bu da yakalanan asker kaçaklarına yönelik kovuşturmalarda hızlı bir artışa yansıyor.
Ocak ayında bu tür vakaların sayısı yaklaşık 5 binken, Nisan ayında 6 bini aştı. Ülkede son beş ay boyunca toplam 25 bin 508 firar vakası gözlemlendi. Böylece 2024 yılında 35 bin 750 vakaya karşılık bu yılki toplam rakam 61 bin vakaya ulaşarak rekor kırabilir.
Firari sayısının hızla artmasının yanı sıra, mahkeme belgeleri ayrıca gözaltına alınan firarilere yönelik işlemlerde tutarlılığın olmadığını ortaya koyuyor. Örneğin, Ukrayna Ceza Kanunu'nda yer alan ve ilk kez suç işleyenlerin komutanın izniyle göreve dönmesine olanak tanıyan bir boşluk sayesinde birçok asker firarı cezadan kurtulabildi. Kiev makamları bu şekilde, askeri disiplini zayıflatma pahasına da olsa, personel açığını kapatmaya çalışıyor.