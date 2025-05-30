https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rusya-disislerinden-istanbul-mesaji-kievin-gorusmeleri-ciddiye-almasini-umuyoruz-1096642365.html

Rusya Dışişleri’nden İstanbul mesajı: ‘Kiev'in görüşmeleri ciddiye almasını umuyoruz’

Rusya Dışişleri’nden İstanbul mesajı: ‘Kiev'in görüşmeleri ciddiye almasını umuyoruz’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, İstanbul’da yapılan ilk tur müzakerelerin çözüme yönelik pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasıyla... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T06:51+0300

2025-05-30T06:51+0300

2025-05-30T07:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

andrey rudenko

i̇stanbul

ukrayna

vladimir putin

vladimir medinskiy

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‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ 10. Uluslararası Konferans’ta konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kiev’in İstanbul’daki görüşmeleri ciddiye almasını ve krize barışçıl çözüm bulma fırsatını değerlendirmesini umduklarını söyledi.Rusya’nın, Ukrayna'daki çatışmanın en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istediğini kaydeden Rudenko, “Bunu, Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 Mayıs konuşmasında, Kiev'le 2022 ilkbaharında kesilen doğrudan görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulunarak doğruladı” diyerek şunu kaydetti:Rudenko, İstanbul’da gerçekleşen ilk tur müzakerelerin çözüme yönelik pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandığını da sözlerine ekledi.Rus tarafı memorandumunu sunacakRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Mayıs Çarşamba günü, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur görüşmelerin 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Bu görüşmelerde Moskova, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tüm hususları içeren gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum sunacak. Rus tarafı bu hususlara açıklama getirmeye de hazır.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıklamıştı.16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bm-guvenlik-konseyi-rusyanin-talebi-uzerine-ukrayna-konulu-toplanti-duzenleyecek-1096641029.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko, i̇stanbul, ukrayna, vladimir putin, vladimir medinskiy