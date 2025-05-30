https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/rusya-disislerinden-istanbul-mesaji-kievin-gorusmeleri-ciddiye-almasini-umuyoruz-1096642365.html
Rusya Dışişleri’nden İstanbul mesajı: ‘Kiev'in görüşmeleri ciddiye almasını umuyoruz’
Rusya Dışişleri’nden İstanbul mesajı: ‘Kiev'in görüşmeleri ciddiye almasını umuyoruz’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, İstanbul’da yapılan ilk tur müzakerelerin çözüme yönelik pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasıyla... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T06:51+0300
2025-05-30T06:51+0300
2025-05-30T07:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
andrey rudenko
i̇stanbul
ukrayna
vladimir putin
vladimir medinskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096642207_0:203:2919:1844_1920x0_80_0_0_e66c88c7d582ca02db2c9a57bcfc294e.jpg
‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ 10. Uluslararası Konferans’ta konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kiev’in İstanbul’daki görüşmeleri ciddiye almasını ve krize barışçıl çözüm bulma fırsatını değerlendirmesini umduklarını söyledi.Rusya’nın, Ukrayna'daki çatışmanın en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istediğini kaydeden Rudenko, “Bunu, Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 Mayıs konuşmasında, Kiev'le 2022 ilkbaharında kesilen doğrudan görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulunarak doğruladı” diyerek şunu kaydetti:Rudenko, İstanbul’da gerçekleşen ilk tur müzakerelerin çözüme yönelik pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandığını da sözlerine ekledi.Rus tarafı memorandumunu sunacakRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Mayıs Çarşamba günü, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur görüşmelerin 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Bu görüşmelerde Moskova, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tüm hususları içeren gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum sunacak. Rus tarafı bu hususlara açıklama getirmeye de hazır.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıklamıştı.16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bm-guvenlik-konseyi-rusyanin-talebi-uzerine-ukrayna-konulu-toplanti-duzenleyecek-1096641029.html
rusya
i̇stanbul
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096642207_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_c1b08c78dbc542ec9c7b0f182911b4d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko, i̇stanbul, ukrayna, vladimir putin, vladimir medinskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko, i̇stanbul, ukrayna, vladimir putin, vladimir medinskiy
Rusya Dışişleri’nden İstanbul mesajı: ‘Kiev'in görüşmeleri ciddiye almasını umuyoruz’
06:51 30.05.2025 (güncellendi: 07:08 30.05.2025)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, İstanbul’da yapılan ilk tur müzakerelerin çözüme yönelik pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandığını belirtti.
‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ 10. Uluslararası Konferans’ta konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kiev’in İstanbul’daki görüşmeleri ciddiye almasını ve krize barışçıl çözüm bulma fırsatını değerlendirmesini umduklarını söyledi.
Rusya’nın, Ukrayna'daki çatışmanın en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istediğini kaydeden Rudenko, “Bunu, Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 Mayıs konuşmasında, Kiev'le 2022 ilkbaharında kesilen doğrudan görüşmeleri yeniden başlatma girişiminde bulunarak doğruladı” diyerek şunu kaydetti:
Kiev'deki yönetimin bu kez müzakereleri ciddiye almasını ve krize barışçıl çözüm bulma fırsatını değerlendirmesini umuyoruz.
Rudenko, İstanbul’da gerçekleşen ilk tur müzakerelerin çözüme yönelik pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandığını da sözlerine ekledi.
Rus tarafı memorandumunu sunacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Mayıs Çarşamba günü, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur görüşmelerin 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Bu görüşmelerde Moskova, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tüm hususları içeren gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum sunacak. Rus tarafı bu hususlara açıklama getirmeye de hazır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıklamıştı.
16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.