https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ukrayna-esaretinden-donen-rus-askerler-gordukleri-korkunc-iskenceleri-anlatti-1096669553.html

Ukrayna esaretinden dönen Rus askerler gördükleri korkunç işkenceleri anlattı

Ukrayna esaretinden dönen Rus askerler gördükleri korkunç işkenceleri anlattı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı neo-Nazilerin işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Mahkeme Başkanı Maksim Grigoriyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının Rus esirlere... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T19:52+0300

2025-05-30T19:52+0300

2025-05-30T19:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

maksim grigoryev

rossiya segodnya

ukrayna silahlı kuvvetleri

nazi̇

ukrayna

kiev

i̇stanbul

mariya zaharova

esir takası

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Ukraynalı Neo-Nazilerin suçlarını soruşturan Uluslararası Kamu Mahkemesi, “Rus askerlerine uygulanan işkence: Ukrayna esaretinden kurtulanların ifadeleri” başlıklı raporunu Rossiya Segodnya Haber Ajansının Uluslararası Multimedya Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında sundu.Grigoriyev, esaret altındaki Rus askerlere tamamen Nazi ve faşist yöntemlerle işkence edildiğini belirterek, şunları kaydetti:Grigoriyev, son takasla vatanlarına dönen askerlerin, suyla boğulmaya çalışıldıklarını, dövüldüklerini, üzerlerine köpekler salındığını anlattıklarını, ayrıca esirlerin sırtları ve uzuvlarının kızgın metalle yakıldığını, ardından yanık bölgelere tuz serpildiğini belirterek, Ukraynalı militanların Ruslara başka işkenceler de uyguladığını vurguladı.Uluslararası mevzuatın savaş esirlerine insani muamele edilmesini öngördüğünü anımsatan Grigoriev, şöyle devam etti:Etkinliğe katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise şunları ifade etti:'Düşünebiliyor musunuz, 21. yüzyılda esir askerlere, yaralı silahsız insanlara boğma, dayak, elektrik şoku işkencesi, hayvanların kullanımıyla işkenceler, zorla tıbbi müdahalelerin uygulandığı ortaya çıktı. Bunu duyan, Nazilerin toplama kamplarında yaptıkları canavarlıklardan bahs ettiğimi düşünecek. Ancak günümüzde de Nazilerden söz ediyoruz. Adları Neo-Naziler artık'.Geçen hafta sonunda, İstanbul'da esir takası konusunda anlaşmaya varan Rusya ve Ukrayna, 1000'e 1000 takası öngören anlaşmayı hayata geçirmişti. Taraflar birbirlerine 880 asker ve 120 sivil teslim etmişti.

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