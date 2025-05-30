https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ukrayna-esaretinden-donen-rus-askerler-gordukleri-korkunc-iskenceleri-anlatti-1096669553.html
Ukrayna esaretinden dönen Rus askerler gördükleri korkunç işkenceleri anlattı
Ukrayna esaretinden dönen Rus askerler gördükleri korkunç işkenceleri anlattı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı neo-Nazilerin işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Mahkeme Başkanı Maksim Grigoriyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının Rus esirlere... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T19:52+0300
2025-05-30T19:52+0300
2025-05-30T19:50+0300
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nazi̇
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Ukraynalı Neo-Nazilerin suçlarını soruşturan Uluslararası Kamu Mahkemesi, “Rus askerlerine uygulanan işkence: Ukrayna esaretinden kurtulanların ifadeleri” başlıklı raporunu Rossiya Segodnya Haber Ajansının Uluslararası Multimedya Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında sundu.Grigoriyev, esaret altındaki Rus askerlere tamamen Nazi ve faşist yöntemlerle işkence edildiğini belirterek, şunları kaydetti:Grigoriyev, son takasla vatanlarına dönen askerlerin, suyla boğulmaya çalışıldıklarını, dövüldüklerini, üzerlerine köpekler salındığını anlattıklarını, ayrıca esirlerin sırtları ve uzuvlarının kızgın metalle yakıldığını, ardından yanık bölgelere tuz serpildiğini belirterek, Ukraynalı militanların Ruslara başka işkenceler de uyguladığını vurguladı.Uluslararası mevzuatın savaş esirlerine insani muamele edilmesini öngördüğünü anımsatan Grigoriev, şöyle devam etti:Etkinliğe katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise şunları ifade etti:'Düşünebiliyor musunuz, 21. yüzyılda esir askerlere, yaralı silahsız insanlara boğma, dayak, elektrik şoku işkencesi, hayvanların kullanımıyla işkenceler, zorla tıbbi müdahalelerin uygulandığı ortaya çıktı. Bunu duyan, Nazilerin toplama kamplarında yaptıkları canavarlıklardan bahs ettiğimi düşünecek. Ancak günümüzde de Nazilerden söz ediyoruz. Adları Neo-Naziler artık'.Geçen hafta sonunda, İstanbul'da esir takası konusunda anlaşmaya varan Rusya ve Ukrayna, 1000'e 1000 takası öngören anlaşmayı hayata geçirmişti. Taraflar birbirlerine 880 asker ve 120 sivil teslim etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukraynanin-rusyanin-baris-girisimlerine-sivilleri-bombalayarak-yanit-vermesine-izin-verilmemeli---1096538218.html
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maksim grigoryev, rossiya segodnya, ukrayna silahlı kuvvetleri, nazi̇, ukrayna, kiev, i̇stanbul, mariya zaharova, esir takası, i̇şkence
maksim grigoryev, rossiya segodnya, ukrayna silahlı kuvvetleri, nazi̇, ukrayna, kiev, i̇stanbul, mariya zaharova, esir takası, i̇şkence
Ukrayna esaretinden dönen Rus askerler gördükleri korkunç işkenceleri anlattı
Ukraynalı neo-Nazilerin işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Mahkeme Başkanı Maksim Grigoriyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının Rus esirlere acımasızca işkence ettiğini belirtti.
Ukraynalı Neo-Nazilerin suçlarını soruşturan Uluslararası Kamu Mahkemesi, “Rus askerlerine uygulanan işkence: Ukrayna esaretinden kurtulanların ifadeleri” başlıklı raporunu Rossiya Segodnya Haber Ajansının Uluslararası Multimedya Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında sundu.
Grigoriyev, esaret altındaki Rus askerlere tamamen Nazi ve faşist yöntemlerle işkence edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
Bu rapor, esir takası kapsamında serbest bırakılan kişilerin ifadeleri temel alınarak hazırlandı. Şu anda, sadece son esir takasından bu yana 200'den fazla kişiyle görüştük. Korkunç, dehşet verici işkenceler, tamamen Nazi ve faşist yöntemler.
Grigoriyev, son takasla vatanlarına dönen askerlerin, suyla boğulmaya çalışıldıklarını, dövüldüklerini, üzerlerine köpekler salındığını anlattıklarını, ayrıca esirlerin sırtları ve uzuvlarının kızgın metalle yakıldığını, ardından yanık bölgelere tuz serpildiğini belirterek, Ukraynalı militanların Ruslara başka işkenceler de uyguladığını vurguladı.
Uluslararası mevzuatın savaş esirlerine insani muamele edilmesini öngördüğünü anımsatan Grigoriev, şöyle devam etti:
Kiev rejiminin yaptığı şey, Cenevre Sözleşmelerinin en ağır ihlali, kasıtlı ve sistematik bir işkence uygulaması ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Elbette, bu tür suçlar ve cezalandırılmaları zamanaşımına uğramaz.
Etkinliğe katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise şunları ifade etti:
'Düşünebiliyor musunuz, 21. yüzyılda esir askerlere, yaralı silahsız insanlara boğma, dayak, elektrik şoku işkencesi, hayvanların kullanımıyla işkenceler, zorla tıbbi müdahalelerin uygulandığı ortaya çıktı. Bunu duyan, Nazilerin toplama kamplarında yaptıkları canavarlıklardan bahs ettiğimi düşünecek. Ancak günümüzde de Nazilerden söz ediyoruz. Adları Neo-Naziler artık'.
Geçen hafta sonunda, İstanbul'da esir takası konusunda anlaşmaya varan Rusya ve Ukrayna, 1000'e 1000 takası öngören anlaşmayı hayata geçirmişti. Taraflar birbirlerine 880 asker ve 120 sivil teslim etmişti.