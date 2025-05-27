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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukraynanin-rusyanin-baris-girisimlerine-sivilleri-bombalayarak-yanit-vermesine-izin-verilmemeli---1096538218.html
‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’
‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’
Sputnik Türkiye
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Vasil Ebu Yusuf, Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T02:12+0300
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ukrayna
rusya
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FKÖ İcra Komitesi üyesi Yusuf, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırılarını yorumladı. “Rusya, çatışmanın çözüme ulaştırılmasına yönelik pratik mekanizmaları açıklamış bulunuyor, bunların arasında esir takası, ateşkes ve müzakereler sırasında varılan diğer mutabakatlar da yer alıyor. Ancak diğer yandan Ukrayna, çatışmayı uzatma çabalarını sürdürüyor” diyen Ebu Yusuf, sözlerine şöyle devam etti: Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak, hatta Moskova'yı hedef alarak yanıt vermesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, “Bu eylemlerin derhal kınanması ve durdurulması gerekiyor. Bu savaşı durdurmak için akil olmak, iki kat sorumluluk almak ve Rusya'nın yanında yer almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Yusuf sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iranli-uzman-avrupa-rusyayi-savasa-suruklemeye-calisiyor---1096537918.html
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ebu yusuf, ukrayna, rusya, moskova, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
ebu yusuf, ukrayna, rusya, moskova, filistin kurtuluş örgütü (fkö)

‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’

02:12 27.05.2025
© AP Photo / LibkosUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Libkos
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Vasil Ebu Yusuf, Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
FKÖ İcra Komitesi üyesi Yusuf, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırılarını yorumladı.
“Rusya, çatışmanın çözüme ulaştırılmasına yönelik pratik mekanizmaları açıklamış bulunuyor, bunların arasında esir takası, ateşkes ve müzakereler sırasında varılan diğer mutabakatlar da yer alıyor. Ancak diğer yandan Ukrayna, çatışmayı uzatma çabalarını sürdürüyor” diyen Ebu Yusuf, sözlerine şöyle devam etti:
Moskova, dünyada güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yaptı ve bu niyetinde samimiyetini koruyor.
Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak, hatta Moskova'yı hedef alarak yanıt vermesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, “Bu eylemlerin derhal kınanması ve durdurulması gerekiyor. Bu savaşı durdurmak için akil olmak, iki kat sorumluluk almak ve Rusya'nın yanında yer almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yusuf sözlerine şöyle devam etti:
Rusya'nın, Ukrayna'nın insansız hava araçları ve diğer araçlar kullanarak sivilleri ve Rus şehirlerini bombalaması da dahil olmak üzere, Rus halkına karşı her türlü saldırganlığı ve savaşı sona erdirme çabalarını destekliyoruz. Bu eylemlerin, Moskova'nın barış girişimleri ve yaptığı öneriler temelinde durdurulması gerekiyor.
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