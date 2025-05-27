https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukraynanin-rusyanin-baris-girisimlerine-sivilleri-bombalayarak-yanit-vermesine-izin-verilmemeli---1096538218.html
‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’
‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’
Sputnik Türkiye
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Vasil Ebu Yusuf, Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T02:12+0300
2025-05-27T02:12+0300
2025-05-27T02:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
ebu yusuf
ukrayna
rusya
moskova
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093714942_0:39:750:460_1920x0_80_0_0_333a1271e5f5dbab06bb641ac521e779.png
FKÖ İcra Komitesi üyesi Yusuf, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırılarını yorumladı. “Rusya, çatışmanın çözüme ulaştırılmasına yönelik pratik mekanizmaları açıklamış bulunuyor, bunların arasında esir takası, ateşkes ve müzakereler sırasında varılan diğer mutabakatlar da yer alıyor. Ancak diğer yandan Ukrayna, çatışmayı uzatma çabalarını sürdürüyor” diyen Ebu Yusuf, sözlerine şöyle devam etti: Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak, hatta Moskova'yı hedef alarak yanıt vermesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, “Bu eylemlerin derhal kınanması ve durdurulması gerekiyor. Bu savaşı durdurmak için akil olmak, iki kat sorumluluk almak ve Rusya'nın yanında yer almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Yusuf sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iranli-uzman-avrupa-rusyayi-savasa-suruklemeye-calisiyor---1096537918.html
ukrayna
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093714942_42:0:706:498_1920x0_80_0_0_3b5371a7f8edfe2256db5be9e2391d56.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ebu yusuf, ukrayna, rusya, moskova, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
ebu yusuf, ukrayna, rusya, moskova, filistin kurtuluş örgütü (fkö)
‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Vasil Ebu Yusuf, Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
FKÖ İcra Komitesi üyesi Yusuf, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırılarını yorumladı.
“Rusya, çatışmanın çözüme ulaştırılmasına yönelik pratik mekanizmaları açıklamış bulunuyor, bunların arasında esir takası, ateşkes ve müzakereler sırasında varılan diğer mutabakatlar da yer alıyor. Ancak diğer yandan Ukrayna, çatışmayı uzatma çabalarını sürdürüyor” diyen Ebu Yusuf, sözlerine şöyle devam etti:
Moskova, dünyada güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yaptı ve bu niyetinde samimiyetini koruyor.
Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak, hatta Moskova'yı hedef alarak yanıt vermesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, “Bu eylemlerin derhal kınanması ve durdurulması gerekiyor. Bu savaşı durdurmak için akil olmak, iki kat sorumluluk almak ve Rusya'nın yanında yer almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yusuf sözlerine şöyle devam etti:
Rusya'nın, Ukrayna'nın insansız hava araçları ve diğer araçlar kullanarak sivilleri ve Rus şehirlerini bombalaması da dahil olmak üzere, Rus halkına karşı her türlü saldırganlığı ve savaşı sona erdirme çabalarını destekliyoruz. Bu eylemlerin, Moskova'nın barış girişimleri ve yaptığı öneriler temelinde durdurulması gerekiyor.