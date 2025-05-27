https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukraynanin-rusyanin-baris-girisimlerine-sivilleri-bombalayarak-yanit-vermesine-izin-verilmemeli---1096538218.html

‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’

‘Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin verilmemeli’

Sputnik Türkiye

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Vasil Ebu Yusuf, Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak yanıt vermesine izin... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T02:12+0300

2025-05-27T02:12+0300

2025-05-27T02:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

ebu yusuf

ukrayna

rusya

moskova

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

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FKÖ İcra Komitesi üyesi Yusuf, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil altyapıya yönelik artan saldırılarını yorumladı. “Rusya, çatışmanın çözüme ulaştırılmasına yönelik pratik mekanizmaları açıklamış bulunuyor, bunların arasında esir takası, ateşkes ve müzakereler sırasında varılan diğer mutabakatlar da yer alıyor. Ancak diğer yandan Ukrayna, çatışmayı uzatma çabalarını sürdürüyor” diyen Ebu Yusuf, sözlerine şöyle devam etti: Ukrayna'nın Rusya’nın barış girişimlerine sivilleri bombalayarak, hatta Moskova'yı hedef alarak yanıt vermesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, “Bu eylemlerin derhal kınanması ve durdurulması gerekiyor. Bu savaşı durdurmak için akil olmak, iki kat sorumluluk almak ve Rusya'nın yanında yer almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.Yusuf sözlerine şöyle devam etti:

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ukrayna

rusya

moskova

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ebu yusuf, ukrayna, rusya, moskova, filistin kurtuluş örgütü (fkö)