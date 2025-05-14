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Trafikte yeni düzenleme: Kazadan kaçan sürücüye hapis cezası geliyor, bunu yapanın ehliyeti de gidecek
Trafikte yeni düzenleme: Kazadan kaçan sürücüye hapis cezası geliyor, bunu yapanın ehliyeti de gidecek
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin hazırladığı trafik güvenliği yasa teklifi, sürücülere yönelik cezaları artırıyor. Kazadan kaçana 3 yıl hapis, telefona 20 bin TL ceza, ehliyetsiz... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T11:43+0300
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AK Parti milletvekilleri, trafik güvenliği konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu öncülüğünde hazırlanan yeni kanun teklifi, bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulacak. En dikkat çekici maddelerden biri, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden izinsiz ayrılanlara yönelik.Yeni düzenlemeyle, bu tür olaylarda kaçan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.Para cezaları katlanıyorKarayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirme hatası ve dönüş kuralı ihlalleri gibi trafik suçlarının idari para cezaları artırılacak.Ayrıca maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı kazalarda olay yerinden kaçanlara verilen para cezası da 46 bin TL’ye yükseltiliyor.Telefona dev ceza: 20 Bin TL’ye kadar yükselecekSeyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere verilen ceza da artırılıyor. Yeni teklife göre;Bu cezalar, trafikte dikkat dağınıklığını en aza indirmeyi hedefliyor.Ehliyetsiz sürücülere rekor para cezasıYeni düzenlemede, ehliyetsiz ve yasaklı sürücülere yönelik cezalar da dikkat çekiyor:Ticari taşımacılıkta yeni zorunluluklarTeklif kapsamında yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu düzenlemeyle hem şeffaflık, hem de yolcu güvenliği artırılacak.
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trafik, ceza, sürücü, ehliyet
trafik, ceza, sürücü, ehliyet

Trafikte yeni düzenleme: Kazadan kaçan sürücüye hapis cezası geliyor, bunu yapanın ehliyeti de gidecek

11:43 14.05.2025
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AA / Alperen Baran Metecan
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AK Parti’nin hazırladığı trafik güvenliği yasa teklifi, sürücülere yönelik cezaları artırıyor. Kazadan kaçana 3 yıl hapis, telefona 20 bin TL ceza, ehliyetsiz sürüşe 200 bin TL geliyor. Ayrıca takograf ve taksimetre zorunluluğu da düzenleme kapsamında yer alıyor.
AK Parti milletvekilleri, trafik güvenliği konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu öncülüğünde hazırlanan yeni kanun teklifi, bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulacak. En dikkat çekici maddelerden biri, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden izinsiz ayrılanlara yönelik.
Yeni düzenlemeyle, bu tür olaylarda kaçan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Para cezaları katlanıyor

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirme hatası ve dönüş kuralı ihlalleri gibi trafik suçlarının idari para cezaları artırılacak.
Ayrıca maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı kazalarda olay yerinden kaçanlara verilen para cezası da 46 bin TL’ye yükseltiliyor.

Telefona dev ceza: 20 Bin TL’ye kadar yükselecek

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere verilen ceza da artırılıyor. Yeni teklife göre;
İlk ihlal: 5 bin TL
1 yıl içinde ikinci ihlal: 10 bin TL
1 yıl içinde üçüncü ve sonraki ihlaller: Her defasında 20 bin TL artı 30 gün ehliyet geri alma
Bu cezalar, trafikte dikkat dağınıklığını en aza indirmeyi hedefliyor.

Ehliyetsiz sürücülere rekor para cezası

Yeni düzenlemede, ehliyetsiz ve yasaklı sürücülere yönelik cezalar da dikkat çekiyor:
Ehliyetsiz araç kullananlara: 40 bin TL
Geçici ehliyetine el konulanlara: 20 bin TL
Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara: 200 bin TL ceza uygulanacak.

Ticari taşımacılıkta yeni zorunluluklar

Teklif kapsamında yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu düzenlemeyle hem şeffaflık, hem de yolcu güvenliği artırılacak.
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