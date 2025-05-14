https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trafikte-yeni-duzenleme-kazadan-kacan-surucuye-hapis-cezasi-geliyor-bunu-yapanin-ehliyeti-de-1096211657.html

Trafikte yeni düzenleme: Kazadan kaçan sürücüye hapis cezası geliyor, bunu yapanın ehliyeti de gidecek

Trafikte yeni düzenleme: Kazadan kaçan sürücüye hapis cezası geliyor, bunu yapanın ehliyeti de gidecek

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin hazırladığı trafik güvenliği yasa teklifi, sürücülere yönelik cezaları artırıyor. Kazadan kaçana 3 yıl hapis, telefona 20 bin TL ceza, ehliyetsiz... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T11:43+0300

2025-05-14T11:43+0300

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türki̇ye

trafik

ceza

sürücü

ehliyet

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AK Parti milletvekilleri, trafik güvenliği konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu öncülüğünde hazırlanan yeni kanun teklifi, bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulacak. En dikkat çekici maddelerden biri, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden izinsiz ayrılanlara yönelik.Yeni düzenlemeyle, bu tür olaylarda kaçan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.Para cezaları katlanıyorKarayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirme hatası ve dönüş kuralı ihlalleri gibi trafik suçlarının idari para cezaları artırılacak.Ayrıca maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı kazalarda olay yerinden kaçanlara verilen para cezası da 46 bin TL’ye yükseltiliyor.Telefona dev ceza: 20 Bin TL’ye kadar yükselecekSeyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere verilen ceza da artırılıyor. Yeni teklife göre;Bu cezalar, trafikte dikkat dağınıklığını en aza indirmeyi hedefliyor.Ehliyetsiz sürücülere rekor para cezasıYeni düzenlemede, ehliyetsiz ve yasaklı sürücülere yönelik cezalar da dikkat çekiyor:Ticari taşımacılıkta yeni zorunluluklarTeklif kapsamında yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu düzenlemeyle hem şeffaflık, hem de yolcu güvenliği artırılacak.

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trafik, ceza, sürücü, ehliyet