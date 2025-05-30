https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/turk-sinemasinin-usta-ismi-ahmet-mekinin-oldugu-haberi-ortaligi-karistirdi-1096654394.html
Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin'in öldüğü haberi ortalığı karıştırdı
Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin'in öldüğü haberi ortalığı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada yayılan 'öldü' haberi ortalığı karıştırdı. Torunu 'dedem yaşıyor' açıklaması yaptı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T12:20+0300
2025-05-30T12:20+0300
2025-05-30T12:20+0300
yaşam
ahmet mekin
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öldü
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Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin hakkında Yeşilçam'ın bir başka ismi Lale Belkıs'ın, 'Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun.” ifadeleriyle bir veda mesajı yayınladı. Bu mesajın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte ortalık karıştı. Bir çok kişi 'veda mesajı' yayınlarken 93 yaşındaki usta ismin torunu Mekin Sezer 'dedem yaşıyor' diyerek bu haberlere isyan etti. Başsağlığı mesajı yayımladı, sosyal medya karıştıUsta oyuncu Ahmet Mekin, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptığı sırada bir çocuğun çarpması sonucu yere düştüğü ve kalça kemiğini kırmıştı. Ameliyat edilen Ahmet Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, oyuncu Lale Belkıs, “Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun…” ifadeleriyle bir veda mesajı yayınladı. Bu paylaşımın ardından bir çok kişi de başsağlığı mesajı yayımladı. Torunu: Dedem yaşıyorBu söylentilerin ardından Mekin'in torunu Mekin Sezer, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Sezer’in bu açıklamasının ardından Lale Belkıs, yanlış anlaşılmaya neden olan paylaşımını kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/usta-oyuncu-ahmet-mekin-hastaneye-kaldirildi-1096323115.html
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ahmet mekin öldü mü, ahmet mekin yaşıyor mu
ahmet mekin öldü mü, ahmet mekin yaşıyor mu
Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin'in öldüğü haberi ortalığı karıştırdı
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada yayılan 'öldü' haberi ortalığı karıştırdı. Torunu 'dedem yaşıyor' açıklaması yaptı.
Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin hakkında Yeşilçam'ın bir başka ismi Lale Belkıs'ın, 'Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun.” ifadeleriyle bir veda mesajı yayınladı. Bu mesajın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte ortalık karıştı. Bir çok kişi 'veda mesajı' yayınlarken 93 yaşındaki usta ismin torunu Mekin Sezer 'dedem yaşıyor' diyerek bu haberlere isyan etti.
Başsağlığı mesajı yayımladı, sosyal medya karıştı
Usta oyuncu Ahmet Mekin, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptığı sırada bir çocuğun çarpması sonucu yere düştüğü ve kalça kemiğini kırmıştı. Ameliyat edilen Ahmet Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, oyuncu Lale Belkıs, “Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun…” ifadeleriyle bir veda mesajı yayınladı. Bu paylaşımın ardından bir çok kişi de başsağlığı mesajı yayımladı.
Bu söylentilerin ardından Mekin'in torunu Mekin Sezer, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Sezer’in bu açıklamasının ardından Lale Belkıs, yanlış anlaşılmaya neden olan paylaşımını kaldırdı.