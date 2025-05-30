https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/turk-sinemasinin-usta-ismi-ahmet-mekinin-oldugu-haberi-ortaligi-karistirdi-1096654394.html

Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin'in öldüğü haberi ortalığı karıştırdı

Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin'in öldüğü haberi ortalığı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada yayılan 'öldü' haberi ortalığı karıştırdı. Torunu 'dedem yaşıyor' açıklaması yaptı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T12:20+0300

2025-05-30T12:20+0300

2025-05-30T12:20+0300

yaşam

ahmet mekin

yeşilçam

öldü

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Türk sinemasının usta ismi Ahmet Mekin hakkında Yeşilçam'ın bir başka ismi Lale Belkıs'ın, 'Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun.” ifadeleriyle bir veda mesajı yayınladı. Bu mesajın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte ortalık karıştı. Bir çok kişi 'veda mesajı' yayınlarken 93 yaşındaki usta ismin torunu Mekin Sezer 'dedem yaşıyor' diyerek bu haberlere isyan etti. Başsağlığı mesajı yayımladı, sosyal medya karıştıUsta oyuncu Ahmet Mekin, geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptığı sırada bir çocuğun çarpması sonucu yere düştüğü ve kalça kemiğini kırmıştı. Ameliyat edilen Ahmet Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, oyuncu Lale Belkıs, “Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun…” ifadeleriyle bir veda mesajı yayınladı. Bu paylaşımın ardından bir çok kişi de başsağlığı mesajı yayımladı. Torunu: Dedem yaşıyorBu söylentilerin ardından Mekin'in torunu Mekin Sezer, dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Sezer’in bu açıklamasının ardından Lale Belkıs, yanlış anlaşılmaya neden olan paylaşımını kaldırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/usta-oyuncu-ahmet-mekin-hastaneye-kaldirildi-1096323115.html

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ahmet mekin öldü mü, ahmet mekin yaşıyor mu