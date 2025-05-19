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Usta oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T00:46+0300
2025-05-19T00:46+0300
yaşam
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oyuncu
ahmet mekin
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin'in kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.Usta oyuncu Ahmet Mekin çevredekilerin bilgi vermesi üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan incelemelerde, hayati tehlikesi bulunmayan Mekin'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Ahmet Mekin'i hastanede ziyaret etti.Ahmet Mekin kimdir?Ahmet Mekin gerçek adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinemanın yanı sıra aynı zamanda tiyatro oyuncusu da olan Mekin 200'e yakın filmde rol aldı.En çok Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle bilinen Ahmet Mekin'in önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) yer alır.Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde yer alan Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon tv yapımlarında oynadı.1957 yılında evlendiği eşi Şükran Sabuncu 2020 yılında vefat etti.
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ahmet mekin selvi boylum al yazmalım, ahmet mekin kimdir, ahmet mekin kaç yaşında, ahmet mekin nerede, ahmet mekin torunu

Usta oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

00:46 19.05.2025
© AA / Bandırma BelediyesiAhmet Mekin'in kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı
Ahmet Mekin'in kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Bandırma Belediyesi
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Düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin'in kaldırımdan inerken düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.
Usta oyuncu Ahmet Mekin çevredekilerin bilgi vermesi üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde, hayati tehlikesi bulunmayan Mekin'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Ahmet Mekin'i hastanede ziyaret etti.

Ahmet Mekin kimdir?

Ahmet Mekin gerçek adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sinemanın yanı sıra aynı zamanda tiyatro oyuncusu da olan Mekin 200'e yakın filmde rol aldı.
En çok Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle bilinen Ahmet Mekin'in önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) yer alır.

Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde yer alan Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon tv yapımlarında oynadı.

1957 yılında evlendiği eşi Şükran Sabuncu 2020 yılında vefat etti.
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