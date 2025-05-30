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TÜİK: GSYH 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2 arttı
TÜİK: GSYH 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2 arttı
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme oranı ise yüzde 1 olarak kaydedildi.GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre sektörel büyümeler şöyle tahmin edildi:Azalma yaşanan sektörler:GSYH, cari fiyatlarla 12,1 trilyon TL’ye ulaştı. İhracat yüzde 0,01 azalırken, ithalat yüzde 3 arttı. İşgücü ödemeleri yüzde 42.9 yükseldi.
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türkiye, tüi̇k, tl, gsyi̇h, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyh
türkiye, tüi̇k, tl, gsyi̇h, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyh

TÜİK: GSYH 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2 arttı

21:48 30.05.2025
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Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme oranı ise yüzde 1 olarak kaydedildi.
GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre sektörel büyümeler şöyle tahmin edildi:
İnşaat: yüzde 7.3
Bilgi ve iletişim: yüzde 6.1
Diğer hizmetler: yüzde 4.7
Mesleki, idari ve destek hizmetler: yüzde 4.0
Gayrimenkul: yüzde 2.4
Finans ve sigorta: yüzde 0.5
Kamu, eğitim, sağlık: yüzde 0.3
Azalma yaşanan sektörler:
Tarım: yüzde 2
Sanayi: yüzde 1.8
GSYH, cari fiyatlarla 12,1 trilyon TL’ye ulaştı. İhracat yüzde 0,01 azalırken, ithalat yüzde 3 arttı. İşgücü ödemeleri yüzde 42.9 yükseldi.
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