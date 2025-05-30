https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/tuik-gsyh-2025-yili-birinci-ceyreginde-yuzde-2-artti-1096671191.html

TÜİK: GSYH 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2 arttı

TÜİK: GSYH 2025 yılı birinci çeyreğinde yüzde 2 arttı

Sputnik Türkiye

Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T21:48+0300

2025-05-30T21:48+0300

2025-05-30T21:48+0300

ekonomi̇

türkiye

tüi̇k

tl

gsyi̇h

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

gsyh

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TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme oranı ise yüzde 1 olarak kaydedildi.GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre sektörel büyümeler şöyle tahmin edildi:Azalma yaşanan sektörler:GSYH, cari fiyatlarla 12,1 trilyon TL’ye ulaştı. İhracat yüzde 0,01 azalırken, ithalat yüzde 3 arttı. İşgücü ödemeleri yüzde 42.9 yükseldi.

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türkiye, tüi̇k, tl, gsyi̇h, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyh