https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/borsa-istanbulda-manipulasyon-sorusturmasi-12-kisi-tutuklandi-1096669822.html
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da sosyal medya üzerinden manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T20:22+0300
2025-05-30T20:22+0300
2025-05-30T20:59+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
mahkeme
mahkeme kararı
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Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 12’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hisse fiyatlarında olağandışı dalgalanmalar ve küçük yatırımcıyı zarara uğratan yapay yükselişler üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında piyasada sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına almıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken sulh ceza hakimliği, 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/borsa-istanbulda-piyasa-dolandiriciligi-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-verildi-1096582063.html
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borsa i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, mahkeme, mahkeme kararı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı
20:22 30.05.2025 (güncellendi: 20:59 30.05.2025)
Borsa İstanbul'da sosyal medya üzerinden manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin hisse fiyatlarında yapay yükselişler yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları tespit edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 12’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hisse fiyatlarında olağandışı dalgalanmalar ve küçük yatırımcıyı zarara uğratan yapay yükselişler üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında piyasada sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken sulh ceza hakimliği, 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.