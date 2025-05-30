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Şöhreti elinin tersiyle iten ünlü oyuncu Burak Hakkı çiftlik kurdu: Organik tarımla uğraşıyor
Şöhreti elinin tersiyle iten ünlü oyuncu Burak Hakkı çiftlik kurdu: Organik tarımla uğraşıyor
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Burak Hakkı şöhretin zirvesindeyken aldığı ani kararla İstanbul'u terk etti, Çanakkale'ye yerleşti. Eski oyuncu kurduğu çiftlikte organik tarımla... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T16:11+0300
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Dudaktan Kalbe dizisiyle tanınan ve bir çok dizide başrol oyuncu olarak yer alan Burak Hakkı, aldığı ani kararla oyunculuğu ve İstanbul'u bırakarak Çanakkale'ye yerleşti. Kurduğu çiftliğinde organik sebze ve meyve üretimi yapan eski oyuncu, "Mental olarak iflas etmiştim' derken oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da kendisi gibi oyunculuktan sıkıldığını anlattı. Oyunculuğu bırakarak Çanakkale Gelibolu'ya yerleşen ve uzun zamandır görünmeyen Burak Hakkı, katıldığı bir programda neden böyle bir karar aldığını anlattı. 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran, yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine inşa ettirdiği villasında yaşayan Hakkı, organik sebze ve meyve yetiştirdiğini anlattı. Oyunculuk beni çok yıprattıHakkı, setlerdeki yoğun çalışma süresinin kendisini yıprattığını ve bu nedenle oyunculuktan uzaklaştığını anlattı. Ünlü isim değişen hayatını şöyle anlattı; “Oğlum olduktan sonra çiftlik hayatına geçtim. 18 sene oldu. Oğlum doğduğu zaman gelecek kaygılarım başladı. Kendi hayatımı değiştirdim. Bugün geldiğimiz nokta işte bir ceviz bahçem oldu.”Kıvanç Tatlıtuğ da oyunculuktan sıkıldıBurak Hakkı yakın arkadaşı olan Kıvanç Tatlıtuğ’un da kendisi gibi oyunculuktan sıkıldığını anlatarak, “Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşım, çok severim, çok da başarılı bulurum. Bir ara onda da aynı sıkılganlığı gördüm. ‘Ben bırakacağım abi’ dediği bir dönem oldu. Bende de o dönem oldu. Oyuncularda bu çok oluyor herhalde. Çok çalışmaktan dolayı. Benim faal çalıştığım dönemlerde de günde 16-17 saat setteydik. Bir süre sonra mental olarak iflas ediyorsunuz.” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kivanc-tatlitug-yillardir-mucadele-ettigi-hastaligi-ilk-kez-acikladi-1096444007.html
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kıvanç tatlıtuğ, çanakkale, çiftçi, burak hakkı, oyuncu, çiftçilik
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Şöhreti elinin tersiyle iten ünlü oyuncu Burak Hakkı çiftlik kurdu: Organik tarımla uğraşıyor

16:11 30.05.2025
Burak Hakkı sosyal medya
Burak Hakkı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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Ünlü oyuncu Burak Hakkı şöhretin zirvesindeyken aldığı ani kararla İstanbul'u terk etti, Çanakkale'ye yerleşti. Eski oyuncu kurduğu çiftlikte organik tarımla uğraşıyor.
Dudaktan Kalbe dizisiyle tanınan ve bir çok dizide başrol oyuncu olarak yer alan Burak Hakkı, aldığı ani kararla oyunculuğu ve İstanbul'u bırakarak Çanakkale'ye yerleşti. Kurduğu çiftliğinde organik sebze ve meyve üretimi yapan eski oyuncu, "Mental olarak iflas etmiştim' derken oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da kendisi gibi oyunculuktan sıkıldığını anlattı.
Oyunculuğu bırakarak Çanakkale Gelibolu'ya yerleşen ve uzun zamandır görünmeyen Burak Hakkı, katıldığı bir programda neden böyle bir karar aldığını anlattı. 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran, yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine inşa ettirdiği villasında yaşayan Hakkı, organik sebze ve meyve yetiştirdiğini anlattı.
Burak Hakkı sosyal medya
Burak Hakkı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
Burak Hakkı sosyal medya

Oyunculuk beni çok yıprattı

Hakkı, setlerdeki yoğun çalışma süresinin kendisini yıprattığını ve bu nedenle oyunculuktan uzaklaştığını anlattı. Ünlü isim değişen hayatını şöyle anlattı; “Oğlum olduktan sonra çiftlik hayatına geçtim. 18 sene oldu. Oğlum doğduğu zaman gelecek kaygılarım başladı. Kendi hayatımı değiştirdim. Bugün geldiğimiz nokta işte bir ceviz bahçem oldu.”

Kıvanç Tatlıtuğ da oyunculuktan sıkıldı

Burak Hakkı yakın arkadaşı olan Kıvanç Tatlıtuğ’un da kendisi gibi oyunculuktan sıkıldığını anlatarak, “Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşım, çok severim, çok da başarılı bulurum. Bir ara onda da aynı sıkılganlığı gördüm. ‘Ben bırakacağım abi’ dediği bir dönem oldu. Bende de o dönem oldu. Oyuncularda bu çok oluyor herhalde. Çok çalışmaktan dolayı. Benim faal çalıştığım dönemlerde de günde 16-17 saat setteydik. Bir süre sonra mental olarak iflas ediyorsunuz.” diye konuştu.
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