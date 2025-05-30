https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/sinopta-yurtta-kalan-113-universite-ogrencisi-hastanelik-oldu-1096650588.html

Sinop'ta yurtta kalan 113 üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Sinop'ta yurtta kalan 113 üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Sinop'ta kız öğrenci yurdunda kalan 113 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T11:38+0300

2025-05-30T11:38+0300

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toplu zehirlenme

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Sinop'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrenciler hastanelik oldu. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınırken su ve gıda numuneleri alınarak inceleme başlatıldı. Aynı şikayetlerle hastanelik oldularSinop Valiliği, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı belirtildi.Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleriyle 113 öğrencinin Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu aktarılan açıklamada, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/neredeyse-her-evde-var-ozsuyu-zehirli-kirilan-dalindan-cikan-sivi-agza-kactiginda-bogaz-siser-1096489298.html

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sinop, kyk, zehirlenme, toplu zehirlenme, öğrenci yurdu