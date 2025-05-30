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Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
30 Mayıs’ta JTİ sigara grubuna zam geldi. En pahalı sigara 91 TL’ye, en ucuzu 75 TL’ye yükseldi. Güncel sigara fiyatları ve zamlı liste sosyal medyada geniş yankı buldu.
2025-05-30T07:32+0300
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, diğer sigara gruplarına da zam yapılmasını beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda, diğer firmaların da yakın zamanda fiyat listesini güncellemesi bekleniyor.Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesine göre, JTİ grubundaki en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara ise 75 TL oldu. Diğer sigara gruplarında da ilerleyen günlerde fiyat artışı bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sigaraya-zam-geldi-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-1096534960.html
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sigara zammı 30 mayıs, güncel sigara fiyatları, jti sigara fiyatı, en ucuz sigara, en pahalı sigara, tekel bayileri açıklama, sigara kaç tl oldu, 2025 sigara fiyat listesi
sigara zammı 30 mayıs, güncel sigara fiyatları, jti sigara fiyatı, en ucuz sigara, en pahalı sigara, tekel bayileri açıklama, sigara kaç tl oldu, 2025 sigara fiyat listesi

Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

07:32 30.05.2025
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. 27 Mayıs'tan itibaren geçerli olan zamlar sonrası yeni listede en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara ise 75 TL oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, diğer sigara gruplarına da zam yapılmasını beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda, diğer firmaların da yakın zamanda fiyat listesini güncellemesi bekleniyor.

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesine göre, JTİ grubundaki en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara ise 75 TL oldu. Diğer sigara gruplarında da ilerleyen günlerde fiyat artışı bekleniyor.

Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
TÜRKİYE
Sigaraya zam geldi: Sigara fiyatları kaç TL oldu?
26 Mayıs, 19:53
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