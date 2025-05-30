https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/sigara-zammi-sonrasi-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1096642728.html

Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

30 Mayıs’ta JTİ sigara grubuna zam geldi. En pahalı sigara 91 TL’ye, en ucuzu 75 TL’ye yükseldi. Güncel sigara fiyatları ve zamlı liste sosyal medyada geniş yankı buldu.

2025-05-30T07:32+0300

2025-05-30T07:32+0300

2025-05-30T07:32+0300

yaşam

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, diğer sigara gruplarına da zam yapılmasını beklediklerini ifade etti. Bu kapsamda, diğer firmaların da yakın zamanda fiyat listesini güncellemesi bekleniyor.Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesine göre, JTİ grubundaki en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara ise 75 TL oldu. Diğer sigara gruplarında da ilerleyen günlerde fiyat artışı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sigaraya-zam-geldi-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-1096534960.html

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