https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sigaraya-zam-geldi-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-1096534960.html
Sigaraya zam geldi: Sigara fiyatları kaç TL oldu?
Sigaraya zam geldi: Sigara fiyatları kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan fiyat artışıyla... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T19:53+0300
2025-05-26T19:53+0300
2025-05-26T19:59+0300
türki̇ye
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JTI sigara grubuna gelen zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara ise 91 TL oldu.26 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesine göre sigaraya değişen oranlarda zam geldi. Bu artışla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 75 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi.Winston sigara çeşitleri ve fiyatları:Camel ve diğer markalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/kredi-kartiyla-sigara-satisinda-komisyon-alinir-mi-1096492348.html
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Sigaraya zam geldi: Sigara fiyatları kaç TL oldu?
19:53 26.05.2025 (güncellendi: 19:59 26.05.2025)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan fiyat artışıyla birlikte JTI grubuna ait sigaralarda en düşük fiyat 75 TL, en yüksek fiyat ise 91 TL oldu.
JTI sigara grubuna gelen zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara ise 91 TL oldu.
26 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesine göre sigaraya değişen oranlarda zam geldi. Bu artışla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 75 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi.
Winston sigara çeşitleri ve fiyatları:
Winston Dark Blue & Deep Blue
– 80 TL
Winston Slender Q Line
– 80 TL
Winston Slims Q Line
– 89 TL
Camel Black & White
– 78 TL
Camel Yellow & Brown
– 81 TL
Camel Yellow 100 (Gram)
– 195 TL