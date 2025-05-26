https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sigaraya-zam-geldi-sigara-fiyatlari-kac-tl-oldu-1096534960.html

Sigaraya zam geldi: Sigara fiyatları kaç TL oldu?

Sigaraya zam geldi: Sigara fiyatları kaç TL oldu?

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan fiyat artışıyla... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T19:53+0300

2025-05-26T19:53+0300

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JTI sigara grubuna gelen zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara ise 91 TL oldu.26 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesine göre sigaraya değişen oranlarda zam geldi. Bu artışla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 75 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi.Winston sigara çeşitleri ve fiyatları:Camel ve diğer markalar:

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Sputnik Türkiye

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