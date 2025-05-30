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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/sampiyonluk-kutlamasinda-osimhenle-gobek-atmisti-sosyal-medya-fenomeni-kadir-ircinin-parmaklari-1096646805.html
Şampiyonluk kutlamasında Osimhen'le göbek atmıştı: Sosyal medya fenomeni Kadır Ircı'nın parmakları kesildi
Şampiyonluk kutlamasında Osimhen'le göbek atmıştı: Sosyal medya fenomeni Kadır Ircı'nın parmakları kesildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın kazandığı her maç sonrası dans ettiği görüntülerle tanınan ve şampiyonluk kutlamalarında Osimhen'le karşılıklı oynayan sosyal medya fenomeni... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T10:51+0300
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kadir ircı
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Nijeryalı futbolcu Osimhen'le karşılıklı göbek atan sosyal medya fenomeni Kadır Ircı iş kazası geçirdi. Ircı'nın parmakları kesilmek zorunda kaldı. Osimhen'e 'oynamayı' öğreten adam olarak tanınıyorKoyu Galatasaraylı olan ve takımının her kazandığı maç sonrasında dans ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlayan Kadır Ircı, şampiyonluk kutlamalarında ünlü futbolcu Osimhen'le birlikte 'roman havası' oynamıştı. O görüntüler büyük ilgi çekerken, Osimhen'in de Ircı'yı takip ettiği ortaya çıkmıştı. İş kazası geçirdiKadir Ircı çalıştığı iş yerinde iş kazası yaşadı. Parmaklarından yaralanan Ircı acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Ircı’nın parmakları kesildi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasarayda-veda-bombasi-transfer-planlari-sizdirildi-osimhen-baskan-ozbeke-gidiyorum-dedi--1096523945.html
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osimhen, kadir ircı, taraftar, galatasaray
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Şampiyonluk kutlamasında Osimhen'le göbek atmıştı: Sosyal medya fenomeni Kadır Ircı'nın parmakları kesildi

10:51 30.05.2025
Osimhen sosyal medya
Osimhen sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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Galatasaray'ın kazandığı her maç sonrası dans ettiği görüntülerle tanınan ve şampiyonluk kutlamalarında Osimhen'le karşılıklı oynayan sosyal medya fenomeni kaza geçirdi.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Nijeryalı futbolcu Osimhen'le karşılıklı göbek atan sosyal medya fenomeni Kadır Ircı iş kazası geçirdi. Ircı'nın parmakları kesilmek zorunda kaldı.

Osimhen'e 'oynamayı' öğreten adam olarak tanınıyor

Koyu Galatasaraylı olan ve takımının her kazandığı maç sonrasında dans ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlayan Kadır Ircı, şampiyonluk kutlamalarında ünlü futbolcu Osimhen'le birlikte 'roman havası' oynamıştı. O görüntüler büyük ilgi çekerken, Osimhen'in de Ircı'yı takip ettiği ortaya çıkmıştı.

İş kazası geçirdi

Kadir Ircı çalıştığı iş yerinde iş kazası yaşadı. Parmaklarından yaralanan Ircı acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Ircı’nın parmakları kesildi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları attı.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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