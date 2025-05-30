https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/sampiyonluk-kutlamasinda-osimhenle-gobek-atmisti-sosyal-medya-fenomeni-kadir-ircinin-parmaklari-1096646805.html

Şampiyonluk kutlamasında Osimhen'le göbek atmıştı: Sosyal medya fenomeni Kadır Ircı'nın parmakları kesildi

Şampiyonluk kutlamasında Osimhen'le göbek atmıştı: Sosyal medya fenomeni Kadır Ircı'nın parmakları kesildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın kazandığı her maç sonrası dans ettiği görüntülerle tanınan ve şampiyonluk kutlamalarında Osimhen'le karşılıklı oynayan sosyal medya fenomeni... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T10:51+0300

2025-05-30T10:51+0300

2025-05-30T10:51+0300

yaşam

osimhen

kadir ircı

taraftar

galatasaray

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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Nijeryalı futbolcu Osimhen'le karşılıklı göbek atan sosyal medya fenomeni Kadır Ircı iş kazası geçirdi. Ircı'nın parmakları kesilmek zorunda kaldı. Osimhen'e 'oynamayı' öğreten adam olarak tanınıyorKoyu Galatasaraylı olan ve takımının her kazandığı maç sonrasında dans ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlayan Kadır Ircı, şampiyonluk kutlamalarında ünlü futbolcu Osimhen'le birlikte 'roman havası' oynamıştı. O görüntüler büyük ilgi çekerken, Osimhen'in de Ircı'yı takip ettiği ortaya çıkmıştı. İş kazası geçirdiKadir Ircı çalıştığı iş yerinde iş kazası yaşadı. Parmaklarından yaralanan Ircı acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Ircı’nın parmakları kesildi. Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasarayda-veda-bombasi-transfer-planlari-sizdirildi-osimhen-baskan-ozbeke-gidiyorum-dedi--1096523945.html

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osimhen, kadir ircı, taraftar, galatasaray