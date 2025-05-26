https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/galatasarayda-veda-bombasi-transfer-planlari-sizdirildi-osimhen-baskan-ozbeke-gidiyorum-dedi--1096523945.html

Galatasaray'da veda bombası, transfer planları sızdırıldı: Osimhen, Başkan Özbek'e 'Gidiyorum' dedi

Galatasaray'da veda bombası, transfer planları sızdırıldı: Osimhen, Başkan Özbek'e 'Gidiyorum' dedi

Sputnik Türkiye

Victor Osimhen'den Galatasaray'a şok! Nijeryalı golcü, Başkan Özbek'e transfer kararını bizzat iletti. Napoli başta olmak üzere Avrupa devlerinin peşinde koştuğu yıldızın veda kararının detayları.

2025-05-26T14:23+0300

2025-05-26T14:23+0300

2025-05-26T14:23+0300

napoli

florya

galatasaray

i̇talya 1. futbol ligi (serie a)

dursun özbek

osimhen

spor

transfer

transfermarkt

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Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen, kulüp tarihine geçecek bir kararla Florya'ya veda ediyor. Dursun Özbek'le yaptığı kritik görüşmede "artık gitme zamanı" diyen 25 yaşındaki golcü, Serie A rüyasının peşine düşmeye hazırlanıyor.Başkan Özbek'le kritik görüşmeSky Sport'un haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı özel görüşmede bomba kararını açıklayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayı son kez giyeceğini bildirdi. Başkan Özbek'in ise bu beklenmedik gelişme karşısında oyuncunun kararına saygı duyduğu ve transfer sürecinde destek olacağını ifade ettiği öğrenildi.Napoli kapıda bekliyorVictor Osimhen'in adı özellikle İtalya Serie A devi Napoli ile anılırken, İtalyan kulübünün yıldız futbolcu için resmi girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Nijeryalı golcünün menajeri ve temsilcileri, transfer detayları için Napoli yönetimiyle görüşmelere hız verdi.Kulüpler arası bonservis pazarlığının da başladığı öğrenilirken, Osimhen'in Serie A hayaliyle İtalya yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.Galatasaray'da acil durum planıOsimhen'in ayrılık kararı sonrasında Galatasaray yönetimi, hücum hattında yeni bir yıldız için acil transfer planlarını devreye soktu. Teknik direktör ve sportif direktörlük ekibi, Avrupa ve Güney Amerika'dan alternatif golcü adayları üzerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor.Florya'da yaşanan bu gelişme, Galatasaray taraftarının da yakından takip ettiği konulardan biri haline gelirken, yönetimin yeni sezon hazırlıklarında radikal değişikliklere gidebileceği konuşuluyor.Transfer piyasasında domino etkisiOsimhen'in Galatasaray'dan ayrılma kararı, Türk futbolu ve Avrupa transfer piyasasında domino etkisi yaratması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın bonservis bedelinin Galatasaray'ın yeni transfer planlarını da şekillendireceği tahmin ediliyor.Serie A kulüplerinin Afrika'nın yıldız futbolcusu için kıyasıya rekabet edeceği, bu durumun da transfer bedelini artırabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/tarihi-gecede-sov-modric-veda-etti-arda-guler-basladi-real-madridin-yeni-kreatoru-1096517431.html

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