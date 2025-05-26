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Galatasaray'da veda bombası, transfer planları sızdırıldı: Osimhen, Başkan Özbek'e 'Gidiyorum' dedi
Galatasaray'da veda bombası, transfer planları sızdırıldı: Osimhen, Başkan Özbek'e 'Gidiyorum' dedi
Sputnik Türkiye
Victor Osimhen'den Galatasaray'a şok! Nijeryalı golcü, Başkan Özbek'e transfer kararını bizzat iletti. Napoli başta olmak üzere Avrupa devlerinin peşinde koştuğu yıldızın veda kararının detayları.
2025-05-26T14:23+0300
2025-05-26T14:23+0300
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galatasaray
i̇talya 1. futbol ligi (serie a)
dursun özbek
osimhen
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Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen, kulüp tarihine geçecek bir kararla Florya'ya veda ediyor. Dursun Özbek'le yaptığı kritik görüşmede "artık gitme zamanı" diyen 25 yaşındaki golcü, Serie A rüyasının peşine düşmeye hazırlanıyor.Başkan Özbek'le kritik görüşmeSky Sport'un haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı özel görüşmede bomba kararını açıklayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayı son kez giyeceğini bildirdi. Başkan Özbek'in ise bu beklenmedik gelişme karşısında oyuncunun kararına saygı duyduğu ve transfer sürecinde destek olacağını ifade ettiği öğrenildi.Napoli kapıda bekliyorVictor Osimhen'in adı özellikle İtalya Serie A devi Napoli ile anılırken, İtalyan kulübünün yıldız futbolcu için resmi girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Nijeryalı golcünün menajeri ve temsilcileri, transfer detayları için Napoli yönetimiyle görüşmelere hız verdi.Kulüpler arası bonservis pazarlığının da başladığı öğrenilirken, Osimhen'in Serie A hayaliyle İtalya yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.Galatasaray'da acil durum planıOsimhen'in ayrılık kararı sonrasında Galatasaray yönetimi, hücum hattında yeni bir yıldız için acil transfer planlarını devreye soktu. Teknik direktör ve sportif direktörlük ekibi, Avrupa ve Güney Amerika'dan alternatif golcü adayları üzerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor.Florya'da yaşanan bu gelişme, Galatasaray taraftarının da yakından takip ettiği konulardan biri haline gelirken, yönetimin yeni sezon hazırlıklarında radikal değişikliklere gidebileceği konuşuluyor.Transfer piyasasında domino etkisiOsimhen'in Galatasaray'dan ayrılma kararı, Türk futbolu ve Avrupa transfer piyasasında domino etkisi yaratması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın bonservis bedelinin Galatasaray'ın yeni transfer planlarını da şekillendireceği tahmin ediliyor.Serie A kulüplerinin Afrika'nın yıldız futbolcusu için kıyasıya rekabet edeceği, bu durumun da transfer bedelini artırabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/tarihi-gecede-sov-modric-veda-etti-arda-guler-basladi-real-madridin-yeni-kreatoru-1096517431.html
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osimhen, victor osimhen, galatasaray, napoli, transfer, dursun özbek, serie a, nijeryalı golcü, cimbom, florya, osimhen galatasaray'dan ayrılıyor, victor osimhen transfer haberi, galatasaray osimhen bonservis, osimhen napoli transfer, dursun özbek osimhen görüşmesi

Galatasaray'da veda bombası, transfer planları sızdırıldı: Osimhen, Başkan Özbek'e 'Gidiyorum' dedi

14:23 26.05.2025
© AA / Veysel AltunOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AA / Veysel Altun
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Victor Osimhen'in Galatasaray macerası sona eriyor! Nijeryalı golcü, Dursun Özbek'e kararını bizzat iletti. Napoli başta olmak üzere Avrupa devleri peşinde koşan yıldız futbolcunun vedası, Cimbom'da yeni transfer arayışlarını başlattı. İşte o kritik görüşmenin detayları.
Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen, kulüp tarihine geçecek bir kararla Florya'ya veda ediyor. Dursun Özbek'le yaptığı kritik görüşmede "artık gitme zamanı" diyen 25 yaşındaki golcü, Serie A rüyasının peşine düşmeye hazırlanıyor.

Başkan Özbek'le kritik görüşme

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaptığı özel görüşmede bomba kararını açıklayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayı son kez giyeceğini bildirdi. Başkan Özbek'in ise bu beklenmedik gelişme karşısında oyuncunun kararına saygı duyduğu ve transfer sürecinde destek olacağını ifade ettiği öğrenildi.

Napoli kapıda bekliyor

Victor Osimhen'in adı özellikle İtalya Serie A devi Napoli ile anılırken, İtalyan kulübünün yıldız futbolcu için resmi girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Nijeryalı golcünün menajeri ve temsilcileri, transfer detayları için Napoli yönetimiyle görüşmelere hız verdi.
Kulüpler arası bonservis pazarlığının da başladığı öğrenilirken, Osimhen'in Serie A hayaliyle İtalya yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.

Galatasaray'da acil durum planı

Osimhen'in ayrılık kararı sonrasında Galatasaray yönetimi, hücum hattında yeni bir yıldız için acil transfer planlarını devreye soktu. Teknik direktör ve sportif direktörlük ekibi, Avrupa ve Güney Amerika'dan alternatif golcü adayları üzerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
Florya'da yaşanan bu gelişme, Galatasaray taraftarının da yakından takip ettiği konulardan biri haline gelirken, yönetimin yeni sezon hazırlıklarında radikal değişikliklere gidebileceği konuşuluyor.

Transfer piyasasında domino etkisi

Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılma kararı, Türk futbolu ve Avrupa transfer piyasasında domino etkisi yaratması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın bonservis bedelinin Galatasaray'ın yeni transfer planlarını da şekillendireceği tahmin ediliyor.
Serie A kulüplerinin Afrika'nın yıldız futbolcusu için kıyasıya rekabet edeceği, bu durumun da transfer bedelini artırabileceği değerlendiriliyor.
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