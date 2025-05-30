https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/sampiyonlar-liginde-final-gecesi-inter-psg-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1096654732.html

Şampiyonlar Liginde final gecesi: İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Liginde final gecesi: İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

İnter-PSG maçı

2025-05-30T13:01+0300

2025-05-30T13:01+0300

2025-05-30T13:01+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

inter

paris saint-germain (psg)

hakan çalhanoğlu

fransa

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İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransa'nın dev kulüplerinden PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain kupa için karşı karşıya gelecek. Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İtalya ekibi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain "Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TRT 1'den naklen yayımlanacak.Maçı kim yönetecek?Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecekInter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

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