https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/sampiyonlar-liginde-final-gecesi-inter-psg-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1096654732.html
Şampiyonlar Liginde final gecesi: İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Liginde final gecesi: İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
İnter-PSG maçı
2025-05-30T13:01+0300
2025-05-30T13:01+0300
2025-05-30T13:01+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
inter
paris saint-germain (psg)
hakan çalhanoğlu
fransa
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İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransa'nın dev kulüplerinden PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain kupa için karşı karşıya gelecek. Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İtalya ekibi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain "Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TRT 1'den naklen yayımlanacak.Maçı kim yönetecek?Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecekInter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/ilkay-gundogan-galatasaray-transferinde-son-durum-manchester-cityden-ayrilik-sarti-belirlendi-1096633185.html
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i̇nter-psg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?, i̇nter-psg maçı ne zaman, i̇nter-psg maçı hangi kanal, i̇nter-psg maçı hakan çalhanoğlu, hakan çalhanoğlu bugün oynayacak mı
Şampiyonlar Liginde final gecesi: İnter-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük final heyecanı yaklaşıyor. 2024-2025 sezonunun final karşılaşmasında İtalyan devi Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) kozlarını paylaşacak. Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransa'nın dev kulüplerinden PSG ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain kupa için karşı karşıya gelecek.
Peki, İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İnter-PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya ekibi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain "Devler Ligi"nde final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.
Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.
Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.
İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.