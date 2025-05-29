https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/ilkay-gundogan-galatasaray-transferinde-son-durum-manchester-cityden-ayrilik-sarti-belirlendi-1096633185.html

İlkay Gündoğan Galatasaray transferinde son durum: Manchester City'den ayrılık şartı belirlendi

İlkay Gündoğan Galatasaray transferinde son durum: Manchester City'den ayrılık şartı belirlendi

Sputnik Türkiye

Manchester City'nin 34 yaşındaki Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan'ın Galatasaray transferi yeniden gündemde. Uzmanlar transferin gerçekleşme olasılığını... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T16:21+0300

2025-05-29T16:21+0300

2025-05-29T16:21+0300

spor

i̇lkay gündoğan

pep guardiola

okan buruk

suudi arabistan

galatasaray

manchester city

sabah gazetesi

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Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan transferi, 2025 yılında yeniden alevlendi. 34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giyme hayali, artık gerçekleşebilir görünüyor.Türk futbol tarihinin en prestijli transferlerinden biri olma potansiyeli taşıyan bu gelişme, hem Galatasaray taraftarlarını hem de futbol dünyasını heyecanlandırıyor. Özellikle Gündoğan'ın geçmişte defalarca Galatasaraylı olduğunu vurgulaması, transferin sadece sportif değil duygusal boyutunu da ortaya koyuyor.Transfer olasılığı yüzde 85-95Uzman değerlendirmeleriEski Türkiye Milli Takım oyuncusu Tugay, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi konusunda çarpıcı bir değerlendirme yaptı. "İlkay Gündoğan için yüzde 85, 90 diyorum. Net değil ama yüzde 85, 90" ifadelerini kullandı.Bu yüksek olasılık oranı, transferin sadece bir söylenti olmadığını, ciddi görüşmelerin sürdüğünü gösteriyor. Tugay'ın değerlendirmesi, futbol camiasında geniş yankı bulurken, Galatasaray taraftarlarının umutlarını artırıyor.Teknik Direktör Okan Buruk'un yaklaşımıGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuyla ilgili olumlu sinyaller veriyor: "Her takım İlkay Gündoğan'ı ister. Onun iyi bir Galatasaraylı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giyerse herkesi mutlu eder."Buruk'un bu açıklaması, kulübün resmi yaklaşımını yansıtırken, transferin teknik direktör tarafından da desteklendiğini ortaya koyuyor.Prensip anlaşması i̇ddialarıGalatasaray ile anlaşmaSabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Okan Buruk'un da çok istediği İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den bedelsiz ayrılması durumunda ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atacağı belirtiliyor.Bu iddia, transferin ne kadar ileri aşamada olduğunu gösteriyor. Prensip anlaşması, futbolcu ile kulüp arasındaki temel şartların belirlenmesi anlamına geliyor.Manchester City'nin tutumuİngiliz medyasından gelen raporlara göre, Manchester City yönetimi İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon ayrılmasına izin vermeye hazır. Pep Guardiola'nın takımın yeniden yapılandırılması planları çerçevesinde, 34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.Gündoğan'ın Galatasaray bağlılığıGeçmişten gelen açıklamalarİlkay Gündoğan, kariyeri boyunca defalarca Galatasaray sevgisini dile getirdi. "2027'ye kadar beni bekleyin. Futbolu Galatasaray'da bırakacağım. Gerekirse boş kağıda imza atarım" sözleri, onun sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığını gözler önüne seriyor.Türkiye bağıGündoğan'ın Türkiye ile olan duygusal bağı, sadece futbolla sınırlı değil. 2022 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geleneksel Türk düğünü yapması, bu bağın somut göstergesi oldu.Transfer detayları ve maliyet analiziEkonomik boyutİngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Galatasaray İlkay Gündoğan'a haftalık 150 bin Sterlin (yıllık 7,2 milyon Sterlin) ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.Bu rakam, Türk futbolu standartlarında yüksek olsa da, Gündoğan'ın uluslararası kalitesi düşünüldüğünde makul görülüyor.Bonservis durumuManchester City'nin, İlkay Gündoğan için sembolik bir ücret karşılığında ayrılığına onay verebileceği belirtiliyor. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilse de, yaşı ve sözleşme durumu nedeniyle çok daha düşük bir bedelel ayrılabileceği ifade ediliyor.Galatasaray'ın transfer stratejisiKadro planlamasıGalatasaray yönetimi, İlkay Gündoğan transferini sadece sportif başarı için değil, aynı zamanda markalaşma açısından da değerlendiriyor. Böyle bir transferin:Teknik analiz34 yaşındaki Gündoğan'ın hala Manchester City'de düzenli oynayabilmesi, fiziksel durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Bu sezon Premier Lig'de 31 maçta 2 gol, 1 asist performansı sergiledi.Diğer kulüplerin i̇lgisiTürkiye'den rakiplerGeçmişte Fenerbahçe'nin de İlkay Gündoğan'a ilgi gösterdiği, ancak oyuncunun Galatasaray sevgisi nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtiliyor.Uluslararası talipGündoğan'ın Avrupa'nın en üst seviye liglerinden ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı, ancak Galatasaray'ı tercih etme eğiliminde olduğu ifade ediliyor.Transferin zorluklarıYaş faktörü34 yaşındaki bir oyuncunun transferi, bazı riskleri de beraberinde getiriyor:Finansal yükYüksek maaş beklentisi, Galatasaray'ın finansal fair play kurallarına uyum konusunda zorlanmasına neden olabilir.Taraftar beklentileriGalatasaray taraftarıGalatasaray taraftarları, İlkay Gündoğan transferi konusunda büyük heyecan yaşıyor. Sosyal medyada #GündoğanGalatasaraya hashtagi sıkça kullanılırken, taraftarlar transfer için sabırsızlanıyor.EleştirilerBazı çevreler ise 34 yaşındaki bir oyuncuya yüksek maaş ödenmesini eleştirirken, gençlere yatırım yapılması gerektiğini savunuyor.Benzer transferlerMertens örneğiDries Mertens'in Galatasaray'a transferi, yaşlı yıldız oyuncuların Türkiye'de başarılı olabileceğini gösterdi. 35 yaşında gelen Belçikalı yıldız, performansıyla kendini kanıtladı.Uluslararası örneklerDünya futbolunda 30+ yaş üstü yıldız transferleri son yıllarda artıyor. Ronaldo, Messi gibi oyuncuların farklı ülkelerde başarı elde etmesi, bu tür transferlerin olumlu örneklerini oluşturuyor.Transfer zamanlamasıKış Dönemi OlasılığıHaberlere göre, İlkay Gündoğan Manchester City'den ara transfer döneminde ayrılmak istiyor ve bedelsiz ayrılması durumunda Galatasaray'a imza atacak.Yaz dönemi planıEğer kış döneminde gerçekleşmezse, transfer yaz döneminde gündemde kalacak. O dönemde serbest kalma durumu, transferi daha kolay hale getirebilir.Pep Guardiola faktörüTeknik direktörün yaklaşımıPep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesinin bir yıl daha olduğunu belirtse de, yaz döneminde ne olacağının belirsiz olduğunu söylüyor.Bu belirsizlik, Galatasaray için fırsat penceresi açıyor.Sonuç ve beklentilerİlkay Gündoğan'ın Galatasaray transferi, Türk futbol tarihinin en prestijli transferlerinden biri olma potansiyeli taşıyor. Uzmanların yüzde 85-95 olasılık verdiği bu transfer, hem sportif hem de ticari açıdan Galatasaray için büyük kazanım olacak.Transferin gerçekleşmesi için kritik faktörler:Gelecek haftalarda yaşanacak gelişmeler, bu hayalin gerçek olup olmayacağını belirleyecek. Galatasaray taraftarları, efsanevi bir futbolcuyu takımlarında görmek için sabırsızlanırken, futbol dünyası bu transferi yakından takip ediyor.

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i̇lkay gündoğan, pep guardiola, okan buruk, suudi arabistan, galatasaray, manchester city, sabah gazetesi