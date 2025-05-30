https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bm-guvenlik-konseyi-rusyanin-talebi-uzerine-ukrayna-konulu-toplanti-duzenleyecek-1096641029.html

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna konulu toplantı düzenleyecek

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna konulu toplantı düzenleyecek

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine 30 Mayıs'ta Ukrayna konulu bir oturum gerçekleştirecek. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T04:18+0300

2025-05-30T04:18+0300

2025-05-30T04:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

bm güvenlik konseyi

ukrayna

rusya

moskova

dmitriy polyanskiy

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Toplantı, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizinin çözümüne engel oluşturduğu gerekçesiyle küresel barışa yönelik tehditlerin ele alınması amacıyla düzenlenecek.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy’in duyurduğu üzere, Moskova bu toplantı talebini 'aynen karşılık' şeklinde iletti. Bu adım, Batılı ülkelerin Ukrayna’daki insani durum hakkında oturum düzenlenmesi yönündeki çağrısına yanıt olarak atıldı. Söz konusu oturum geçtiğimiz perşembe günü yapılmıştı.Güvenlik Konseyi, cuma günü Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine barışçıl çözüm çabalarını engelleyen eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditleri ele alacak.Rusya’nın talebiyle gerçekleşecek toplantının, New York saatiyle 10.00’da (Moskova saatiyle 17.00) yapılacağı, BM Güvenlik Konseyi’nin mayıs ayı dönem başkanı olan Yunanistan misyonu tarafından bildirildi.

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ukrayna

rusya

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bm güvenlik konseyi, ukrayna, rusya, moskova, dmitriy polyanskiy