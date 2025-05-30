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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bm-guvenlik-konseyi-rusyanin-talebi-uzerine-ukrayna-konulu-toplanti-duzenleyecek-1096641029.html
BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna konulu toplantı düzenleyecek
BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna konulu toplantı düzenleyecek
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine 30 Mayıs'ta Ukrayna konulu bir oturum gerçekleştirecek. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T04:18+0300
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Toplantı, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizinin çözümüne engel oluşturduğu gerekçesiyle küresel barışa yönelik tehditlerin ele alınması amacıyla düzenlenecek.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy’in duyurduğu üzere, Moskova bu toplantı talebini 'aynen karşılık' şeklinde iletti. Bu adım, Batılı ülkelerin Ukrayna’daki insani durum hakkında oturum düzenlenmesi yönündeki çağrısına yanıt olarak atıldı. Söz konusu oturum geçtiğimiz perşembe günü yapılmıştı.Güvenlik Konseyi, cuma günü Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine barışçıl çözüm çabalarını engelleyen eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditleri ele alacak.Rusya’nın talebiyle gerçekleşecek toplantının, New York saatiyle 10.00’da (Moskova saatiyle 17.00) yapılacağı, BM Güvenlik Konseyi’nin mayıs ayı dönem başkanı olan Yunanistan misyonu tarafından bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kellogg-rusyanin-natonun-doguya-genislemesinden-duydugu-endise-dogal-1096640313.html
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bm güvenlik konseyi, ukrayna, rusya, moskova, dmitriy polyanskiy
bm güvenlik konseyi, ukrayna, rusya, moskova, dmitriy polyanskiy

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna konulu toplantı düzenleyecek

04:18 30.05.2025
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine 30 Mayıs'ta Ukrayna konulu bir oturum gerçekleştirecek.
Toplantı, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizinin çözümüne engel oluşturduğu gerekçesiyle küresel barışa yönelik tehditlerin ele alınması amacıyla düzenlenecek.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy’in duyurduğu üzere, Moskova bu toplantı talebini 'aynen karşılık' şeklinde iletti. Bu adım, Batılı ülkelerin Ukrayna’daki insani durum hakkında oturum düzenlenmesi yönündeki çağrısına yanıt olarak atıldı. Söz konusu oturum geçtiğimiz perşembe günü yapılmıştı.
Güvenlik Konseyi, cuma günü Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine barışçıl çözüm çabalarını engelleyen eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditleri ele alacak.
Rusya’nın talebiyle gerçekleşecek toplantının, New York saatiyle 10.00’da (Moskova saatiyle 17.00) yapılacağı, BM Güvenlik Konseyi’nin mayıs ayı dönem başkanı olan Yunanistan misyonu tarafından bildirildi.
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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