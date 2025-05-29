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ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Trump'ın gümrük vergilerini engelledi: Başkan yasal yetkisini aştı
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Trump'ın gümrük vergilerini engelledi: Başkan yasal yetkisini aştı
Sputnik Türkiye
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği gümrük vergilerinde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu vergilerin... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı.Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı vergilerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtildi. Ancak mahkemenin kararının Yüksek Mahkeme'ye kadar uzanan bir temyiz sürecinden geçmesi gerekiyor.Tüm mahkemeler kararı onaylarsa, tarife ödemek zorunda kalan işletmeler, faiziyle birlikte ödenen tutarların iadesini alacak. Bunlar arasında, çoğu ülke için genel olarak yüzde 10'a düşürülen ve Çin ürünlerinde neredeyse önce yüzde150'ye varan, şimdi ise yüzde 30 olan karşılıklı tarifeler de yer alıyor.Uygulama engellenecekAnayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen gümrük vergisi kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.Mahkeme, Beyaz Saray'a tarifeleri durdurma bürokratik sürecini tamamlaması için 10 gün süre verdi - ancak çoğu zaten askıya alınmış durumda. ABD basınında yer alan haberlerde Trump yönetiminin mahkemenin kararına itiraz ettiği aktarıldı.ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeleri ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abd-basini-trump-rusya-ve-cin-ile-buyuk-anlasma-yapmayi-planliyor-1096590120.html
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abd, gümrük vergisi, gümrük vergisi, abd-kanada gümrük vergisi krizi, abd-çin ticaret savaşı
abd, gümrük vergisi, gümrük vergisi, abd-kanada gümrük vergisi krizi, abd-çin ticaret savaşı
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Trump'ın gümrük vergilerini engelledi: Başkan yasal yetkisini aştı
07:52 29.05.2025 (güncellendi: 08:07 29.05.2025)
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği gümrük vergilerinde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu vergilerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Kararda Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarıldı.
ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı.
Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı vergilerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtildi. Ancak mahkemenin kararının Yüksek Mahkeme'ye kadar uzanan bir temyiz sürecinden geçmesi gerekiyor.
Tüm mahkemeler kararı onaylarsa, tarife ödemek zorunda kalan işletmeler, faiziyle birlikte ödenen tutarların iadesini alacak. Bunlar arasında, çoğu ülke için genel olarak yüzde 10'a düşürülen ve Çin ürünlerinde neredeyse önce yüzde150'ye varan, şimdi ise yüzde 30 olan karşılıklı tarifeler de yer alıyor.
Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen gümrük vergisi kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi.
Mahkeme, Beyaz Saray'a tarifeleri durdurma bürokratik sürecini tamamlaması için 10 gün süre verdi - ancak çoğu zaten askıya alınmış durumda.
ABD basınında yer alan haberlerde Trump yönetiminin mahkemenin kararına itiraz ettiği aktarıldı.
ABD Başkanı Trump, 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıklayan Trump, ülkelerin uyguladığı tarifeleri ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.