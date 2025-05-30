https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/oguz-murat-acinin-ailesi-gelinlerine-dava-acti-torunumuzu-gostermiyor-1096662236.html

Oğuz Murat Aci'nin ailesi, gelinlerine dava açtı: 'Torunumuzu göstermiyor'

Oğuz Murat Aci'nin ailesi, gelinlerine dava açtı: 'Torunumuzu göstermiyor'

Sputnik Türkiye

Oğuz Murat Aci'nin ailesi, gelinleri Şükriye Aci'ya 'torunlarını göstermediği' iddiasıyla yeni bir dava açtı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T15:33+0300

2025-05-30T15:33+0300

2025-05-30T15:33+0300

yaşam

timur cihantimur

oğuz murat aci

şükriye aci

özer aci

torun

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Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediğini iddia etti. Babaanne ve dede, torunlarını görebilmek için dava açtı. Sabah'ın haberine göre, Timur Cihantimur kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazadan sonra Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'ye kaçmıştı. Soruşturma sürerken geçen hafta, Aci'nin eşi Şükriye Aci maddi ve manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçmişti. Taraflar birbirlerini suçlarken yeni bir gelişme daha yaşandı. Torunumuzu bize göstermiyorAci'nin ailesi, mahkemeye başvurarak gelinlerinin kendilerine torunlarını göstermediğini iddia etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Ölüm olayından sonra gelin Şükriye Aci, eşinin ölümüne sebep olan şüpheli Timur Cihantimur'un yakınları ile görüşmeler yapmıştır. Para karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci, haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir." ifadelerine yer verildi. Kişisel ilişki tesisi istedilerBabaanne Pervin Aci ve dede Özer Aci'nin torunlarını görememesinin kabul edilemez bir durum olduğunun belirtildiği dilekçede, "Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun 'Pars' ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını talep ederiz" ifadelerine yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/aci-ailesinden-yeni-suc-duyurusu-kazada-yaralananlar-hakkinda-da-yardim-etmediler-suclamasinda-1096602505.html

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timur cihantimur, oğuz murat aci, şükriye aci, özer aci, torun