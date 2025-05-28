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Aci ailesi, kazada yaralananlar hakkında 'yardım etmediler' suçlamasında bulundu: Aralarında gelinlerinin kardeşi de var
Aci ailesi, kazada yaralananlar hakkında 'yardım etmediler' suçlamasında bulundu: Aralarında gelinlerinin kardeşi de var
Sputnik Türkiye
Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin ailesi, aynı kazada yaralanan ve aralarında gelinlerinin kardeşinin... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T18:01+0300
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yaşam
timur cihantimur
oğuz murat aci
şükriye aci
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Eyüpsultan'da ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin ailesi yeni bir suç duyurusunda bulundu. Aci ailesi aynı kazada yaralanan 4 kişi hakkında "yardım etmemek" suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Yaralıların ambulans çağırmak yerine annelerini aradığı iddia edildi. Suç duyurusunda, Aci ailesinin gelini Şükriye Aci’nin kardeşinin de şikayet edilen dört kişiden biri olduğu bilgisine yer verildi.Oğlumuza yardım etmediler, annelerini aradılarEkol TV'nin haberine göre, Aci ailesinin sunduğu suç duyurusunda, kazada Oğuz Murat Aci’nin yaklaşık bir saat boyunca kan kaybıyla yerde yattığı, buna rağmen olay yerinde bulunan yaralıların yardım eli uzatmadığı iddia edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Şüpheliler olay yerindeyken ağır yaralı halde yerde yatan Oğuz Murat Aci’ye tampon yapmak ya da tıbbi yardım sağlamak yerine, telefonla annelerini aramayı tercih etmişlerdir. Bu kayıtsızlık ve ihmalkâr davranış, ölümün meydana gelmesinde etkili olmuştur.”İhmalkar davrandılar cezalandırılsınlar talebinde bulundular Savcılığa sunulan dilekçede, olay yerinde bulunan dört kişinin, yardım etmeyerek kazazedeye karşı ihmalkâr davrandığı ve bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması gerektiği belirtildi. Aile, bu kişilerin yasal sorumluluklarının belirlenmesini ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.Gelinlerinin kardeşi de şikayet edilenler arasında Suç duyurusunda, Aci ailesinin gelini Şükriye Aci’nin kardeşinin de şikayet edilen dört kişiden biri olduğu bilgisine yer verildi. Şükriye Aci, geçtiğimiz günlerde şikayetini geri çekmişti. Aci'nin tazminat aldığı ortaya çıkarken, ölen eşinin ailesiyle arasındaki gerginlik de kamuoyuna yansımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/100-milyon-tl-degil-sikayetini-geri-ceken-sukriye-acinin-ne-kadar-aldigi-belli-oldu-1096512260.html
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timur cihantimur, oğuz murat aci, şükriye aci
timur cihantimur, oğuz murat aci, şükriye aci

Aci ailesi, kazada yaralananlar hakkında 'yardım etmediler' suçlamasında bulundu: Aralarında gelinlerinin kardeşi de var

18:01 28.05.2025 (güncellendi: 18:10 28.05.2025)
© FotoğrafOğuz Murat Aci’nin eşi ve babası 'kan parası' iddiaları sonrası ilk kez karşı karşıya
Oğuz Murat Aci’nin eşi ve babası 'kan parası' iddiaları sonrası ilk kez karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Fotoğraf
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Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin ailesi, aynı kazada yaralanan ve aralarında gelinlerinin kardeşinin de bulunduğu 4 kişi hakkında 'yardım etmemek' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Eyüpsultan'da ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin ailesi yeni bir suç duyurusunda bulundu. Aci ailesi aynı kazada yaralanan 4 kişi hakkında "yardım etmemek" suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Yaralıların ambulans çağırmak yerine annelerini aradığı iddia edildi. Suç duyurusunda, Aci ailesinin gelini Şükriye Aci’nin kardeşinin de şikayet edilen dört kişiden biri olduğu bilgisine yer verildi.

Oğlumuza yardım etmediler, annelerini aradılar

Ekol TV'nin haberine göre, Aci ailesinin sunduğu suç duyurusunda, kazada Oğuz Murat Aci’nin yaklaşık bir saat boyunca kan kaybıyla yerde yattığı, buna rağmen olay yerinde bulunan yaralıların yardım eli uzatmadığı iddia edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Şüpheliler olay yerindeyken ağır yaralı halde yerde yatan Oğuz Murat Aci’ye tampon yapmak ya da tıbbi yardım sağlamak yerine, telefonla annelerini aramayı tercih etmişlerdir. Bu kayıtsızlık ve ihmalkâr davranış, ölümün meydana gelmesinde etkili olmuştur.

İhmalkar davrandılar cezalandırılsınlar talebinde bulundular

Savcılığa sunulan dilekçede, olay yerinde bulunan dört kişinin, yardım etmeyerek kazazedeye karşı ihmalkâr davrandığı ve bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması gerektiği belirtildi. Aile, bu kişilerin yasal sorumluluklarının belirlenmesini ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.

Gelinlerinin kardeşi de şikayet edilenler arasında

Suç duyurusunda, Aci ailesinin gelini Şükriye Aci’nin kardeşinin de şikayet edilen dört kişiden biri olduğu bilgisine yer verildi. Şükriye Aci, geçtiğimiz günlerde şikayetini geri çekmişti. Aci'nin tazminat aldığı ortaya çıkarken, ölen eşinin ailesiyle arasındaki gerginlik de kamuoyuna yansımıştı.
Oğuz Murat Aci - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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100 milyon TL değil: Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'yle ilgili yeni iddia
26 Mayıs, 10:28

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