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Öğle saatlerine dikkat: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Öğle saatlerine dikkat: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 30 Mayıs Cuma günü için Ege'de, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı’da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağışlara kuvvetli rüzgar eşlik edecek.

2025-05-30T06:48+0300

2025-05-30T06:48+0300

2025-05-30T06:48+0300

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Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Mayıs Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Kuvvetli yerel yağışlara dikkat, ani su baskınları olabilirYağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir 26°C – Parçalı bulutluEdirne 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul 24°C – Parçalı bulutluKırklareli 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEAfyonkarahisar 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Denizli 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İzmir 30°C – Parçalı bulutluMuğla 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAdana 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Antalya 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hatay 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUAnkara 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Eskişehir 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Nevşehir 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 25°C – Parçalı bulutluZonguldak 22°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 26°C – Parçalı bulutluRize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 21°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 29°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep 26°C – Parçalı ve az bulutluMardin 25°C – Parçalı ve az bulutluSiirt 28°C – Parçalı ve az bulutlu

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