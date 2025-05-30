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Öğle saatlerine dikkat: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Öğle saatlerine dikkat: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 30 Mayıs Cuma günü için Ege'de, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı’da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağışlara kuvvetli rüzgar eşlik edecek.
2025-05-30T06:48+0300
2025-05-30T06:48+0300
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Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Mayıs Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Kuvvetli yerel yağışlara dikkat, ani su baskınları olabilirYağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir 26°C – Parçalı bulutluEdirne 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul 24°C – Parçalı bulutluKırklareli 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEAfyonkarahisar 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Denizli 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İzmir 30°C – Parçalı bulutluMuğla 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAdana 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Antalya 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hatay 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUAnkara 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Eskişehir 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Nevşehir 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 25°C – Parçalı bulutluZonguldak 22°C – Parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 26°C – Parçalı bulutluRize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 21°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 29°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep 26°C – Parçalı ve az bulutluMardin 25°C – Parçalı ve az bulutluSiirt 28°C – Parçalı ve az bulutlu
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kuvvetli yağış, sağanak uyarısı, 30 mayıs hava durumu, meteoroloji uyarısı, ani sel tehlikesi, rüzgar uyarısı, edirne yağış, ankara hava, adana sağanak, iç anadolu hava durumu, ege bölgesi yağmur
kuvvetli yağış, sağanak uyarısı, 30 mayıs hava durumu, meteoroloji uyarısı, ani sel tehlikesi, rüzgar uyarısı, edirne yağış, ankara hava, adana sağanak, iç anadolu hava durumu, ege bölgesi yağmur

Öğle saatlerine dikkat: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

06:48 30.05.2025
© Dilara İrem Sancarsağanak
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Dilara İrem Sancar
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Meteoroloji hava durumuna göre bugün Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı'da şiddetli yağışlar bekleniyor. Şiddetli yağışlara kuvvetli rüzgar eşlik edecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Mayıs Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kuvvetli yerel yağışlara dikkat, ani su baskınları olabilir

Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir 26°C – Parçalı bulutlu
Edirne 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul 24°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Denizli 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir 30°C – Parçalı bulutlu
Muğla 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Ankara 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Eskişehir 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Nevşehir 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 25°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak 22°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 26°C – Parçalı bulutlu
Rize 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 28°C – Parçalı ve az bulutlu
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