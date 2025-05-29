https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bilim-insanlari-arastirdi-evcil-kediler-sahiplerini-nasil-taniyor-1096615169.html

Bilim insanları araştırdı: Evcil kediler sahiplerini nasıl tanıyor?

Bilim insanları araştırdı: Evcil kediler sahiplerini nasıl tanıyor?

Sputnik Türkiye

Tokyo’da yapılan yeni bir araştırma, evcil kedilerin sahiplerini kokularından tanıyabildiğini ortaya koydu. Tanıdık kokularda az zaman haracayan kediler... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T13:55+0300

2025-05-29T13:55+0300

2025-05-29T13:55+0300

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Kedilerin gizemli dünyasına dair bir perde daha aralandı. Tokyo Tarım Üniversitesi'nde yapılan araştırma, patili dostların sahiplerini kokularından ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma kapsamında, kedilere hem sahiplerinin hem de yabancı kişilerin kokusunu içeren tüpler sunuldu. Sonuçlar şaşırtıcıydı, kediler, sahiplerinin kokusunun olduğu tüplerde daha az zaman harcarken tanımadıkları insanların kokularına daha uzun süre burunlarını dayadı.Tanıdık kokulara kısa selamUzmanlar, bu davranışın kedilerin tanıdık ve yabancı kokuları ayırt edebildiğini gösterdiğini söylüyor. Ancak kediler sahiplerini sadece kokudan mı tanıyor, bu hâlâ net değil.Kedilerin, diğer kedilerle iletişim kurarken koku alma duyularını yoğun şekilde kullandığı biliniyor. Ancak insanlar söz konusu olduğunda bu yeteneklerini ne kadar kullandıkları yeni yeni araştırılıyor.Sadece koku değilKedilerle ilgili daha önce yapılan çalışmalar da onların insanları sadece kokularıyla değil, sesleriyle ve hatta göz hareketleriyle bile tanıyabildiğini ortaya koymuştu. Hatta tanıdıkları kişilerin ruh haline göre davranışlarını değiştirdikleri bile gözlemlendi.Ayrıca, kedilerin kokladıktan sonra yüzlerini tüplere sürttüklerini de belirttiler (kedilerin bir şeye kokularını işaretlemek için yaptıkları şey) koklamanın koku işaretlemesinden önce gelen keşifsel bir davranış olabileceğini gösteriyor.

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kedi, yavru kedi, kedi yavrusu, bilim insanları, koku