https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/dolandiricilik-suclamasiyla-yargilanan--nihal-candan-mal-varligim-bir-iki-canta-bir-iki-ayakkabi-1087901679.html
Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Nihal Candan: 'Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir'
Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Nihal Candan: 'Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir'
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan kardeşi Bahar Candan'la birlikte yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, maddi olarak zor günler... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:50+0300
2024-09-11T12:50+0300
2024-09-11T12:50+0300
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nihal candan
bahar candan
dolandırıcılık
yargılama
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Nihal Candan ifade verdi. 'Ben veganım. Bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor'Nihal Candan adıyla bilinen tutuksuz sanık Gülnihal Çiçek savunmasında, 'İfade vermeye hazırım heyecandan bayılmazsam bir problem yok' diyerek başladı. Candan savunmasında şunları söyledi:'Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyor''Hukuk okurken de ceza davası konularından kaçtım, çok negatif konular bunlar'Candan ifadesinin devamında da şunları söyledi; “Eşimle kaldığım evde gözaltına alındım. Eşimi yere yatırdılar. İddianamede benim hesabıma para geldiği söylenmiş bazı kişiler tarafından. Hesaplarıma baksınlar. Var mı para transferi baksınlar. Bunlar ortaya çıkmayacak şeyler değil. Ben 5 ay neyin cezasını çektim? Instagram kullanmak suçsa kullanmam. Ben bu sanıkları tanımıyorum. Hepsi sosyal medyada bizi izleyip kinlenmişler. Bu kadar garip insanın negatif enerjisini çekeceksem paylaşım yapmam, istemiyorum artık. Ben TMSF’nin ne olduğunu iddianameyi okurken avukatıma sordum. Bilmiyordum bile ne olduğunu. Hukuk okurken de ceza davası konularından kaçtım. Çok negatif konular bunlar. Güzellik salonum olduğu döneme ilişkin tüm belgeleri avukatlarıma sunmuşumdur. Dolandırıcılık olayıyla güzellik salonumun ilgisi yoktur. Battı zaten o işletme. Onur Apaydın benim bildiğim kadarıyla gece kulüplerine ortaktı o dönemde. Ben uzaklaştırma kararı aldırdım Onur Apaydın hakkında. Bu kararı aldırmam soruşturma sürecinden önceydi. Ben operasyon yapılacak, kardeşim ile beni yaka paça gözaltına alacaklar bunlara ihtimal vermiyordum. 2 gün şehri dolaştırıp poz verdirdiler”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/bahar-candan-mahkemede-kendini-savundu-hesabimda-1-2-milyon-param-var-ben-bir-garibanim-1087746614.html
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nihal candan, bahar candan, dolandırıcılık, yargılama, sosyal medya fenomeni
nihal candan, bahar candan, dolandırıcılık, yargılama, sosyal medya fenomeni
Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Nihal Candan: 'Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir'
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan kardeşi Bahar Candan'la birlikte yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, maddi olarak zor günler geçirdiklerini söylerken, mal varlığının 'bir iki çanta, bir iki ayakkabı' olduğunu beyan etti.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Nihal Candan ifade verdi.
'Ben veganım. Bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor'
Nihal Candan adıyla bilinen tutuksuz sanık Gülnihal Çiçek savunmasında, 'İfade vermeye hazırım heyecandan bayılmazsam bir problem yok' diyerek başladı. Candan savunmasında şunları söyledi:
“Ben burada bir suçlama göremiyorum. İddianameyi defalarca kez okudum. Avukatlarıma defalarca kez okuttum. İddianamede bana yönelik açık bir suçlama göremiyorum. Ben bir toplantıya katılmadım. Ben yanlış birisi ile 2021 yılında beraber oldum. Kendisini Kaan olarak farklı bir isimle tanıtan birisi bana gerçek mesleğini de söylemez. İddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen Onur Apaydın kendisinin iş insanı olduğunu, aktif para kazanan biri olduğunu ve benden çok hoşlandığını söyledi. Ben o dönemde anksiyete problemleri yaşıyordum. Bu nedenle özel hayatım ile ilgili yanlış bir karar verdim. Ben hukuk fakültesini bitirdim. Ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum. Bu çok uzun süren bir aşk hikayesi değil. Ben Onur Apaydın hakkında uzaklaştırma kararı alarak ayrıldım.
Ben veganım. Bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor. Orada uzun süre kalamam et yenildiği için midem bulanır. Toplantıların yapıldığı söylenilen yer bir et restoranı. Benim araç satışı ile ilgili olaylar hakkında bilgim yoktur. Şu an evliyim Faruk Çiçek isimli kişiyle ama o da bana boşanma davası açtı.
Teşekkürler Türkiye. Benim araç verilmesi ve dolandırıcılık olayı hakkında bir bilgim yok. Çok zor bir süreç yaşadım. 5 ay boyunca. Biraz sesli konuşup sizi ürkütüyorsam affedersiniz hakim bey."
'Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyor'
“Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür. Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir. Bunları da bana eşim sağlıyordu. Ailecek maddi olarak çok zor durumdayız bu olaylardan dolayı."
'Hukuk okurken de ceza davası konularından kaçtım, çok negatif konular bunlar'
Candan ifadesinin devamında da şunları söyledi;
“Eşimle kaldığım evde gözaltına alındım. Eşimi yere yatırdılar. İddianamede benim hesabıma para geldiği söylenmiş bazı kişiler tarafından. Hesaplarıma baksınlar. Var mı para transferi baksınlar. Bunlar ortaya çıkmayacak şeyler değil. Ben 5 ay neyin cezasını çektim?
Instagram kullanmak suçsa kullanmam. Ben bu sanıkları tanımıyorum. Hepsi sosyal medyada bizi izleyip kinlenmişler. Bu kadar garip insanın negatif enerjisini çekeceksem paylaşım yapmam, istemiyorum artık. Ben TMSF’nin ne olduğunu iddianameyi okurken avukatıma sordum. Bilmiyordum bile ne olduğunu.
Hukuk okurken de ceza davası konularından kaçtım. Çok negatif konular bunlar. Güzellik salonum olduğu döneme ilişkin tüm belgeleri avukatlarıma sunmuşumdur. Dolandırıcılık olayıyla güzellik salonumun ilgisi yoktur. Battı zaten o işletme. Onur Apaydın benim bildiğim kadarıyla gece kulüplerine ortaktı o dönemde. Ben uzaklaştırma kararı aldırdım Onur Apaydın hakkında. Bu kararı aldırmam soruşturma sürecinden önceydi. Ben operasyon yapılacak, kardeşim ile beni yaka paça gözaltına alacaklar bunlara ihtimal vermiyordum. 2 gün şehri dolaştırıp poz verdirdiler”