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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-kiev-baris-ile-kacinilmaz-yenilgi-arasinda-secim-yapmali-1096639930.html
Nebenzya: Kiev, barış ile kaçınılmaz yenilgi arasında seçim yapmalı
Nebenzya: Kiev, barış ile kaçınılmaz yenilgi arasında seçim yapmalı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev’in müzakereler sonucunda ‘barış ya da savaş alanında kaçınılmaz yenilgi’ arasında... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T01:04+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya
ukrayna
müzakere
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Şu anda seçim Ukrayna'ya kalmış: Müzakereler sonucunda barış mı, yoksa savaş alanında kaçınılmaz yenilgi mi?” ifadelerini kullandı.Nebenzya, Vladimir Zelenskiy ve ortaklarının ABD'yi Rusya karşıtı ve Rus düşmanı pozisyona geri döndürmek istediklerini belirterek, şunları ifade etti:Mevcut ABD yönetiminin Zelenskiy rejiminin gerçek yüzünü ve Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini gördüğünü vurgulayan Rus diplomat, “Yeni Amerikan yönetimi, son birkaç ayda Zelenskiy rejiminin gerçek yüzünü ve Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini görmeye başladı” dedi.Hiçbir yeni Rusya karşıtı yaptırımın Zelenskiy rejiminin yenilgisini engelleyemeyeceğini kaydeden Nebenzya şöyle devam etti.Rusya’nın Ukrayna ile ‘ciddi doğrudan müzakere sürecini’ sürdürmeye kararlı olduğuna vurgu yapan Nebenzya, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-2-hazirandaki-muzakerelerde-rus-heyetinin-yapisi-ayni-kalacak-1096637624.html
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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy, kiev, donald trump, abd, boris johnson
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy, kiev, donald trump, abd, boris johnson

Nebenzya: Kiev, barış ile kaçınılmaz yenilgi arasında seçim yapmalı

01:04 30.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev’in müzakereler sonucunda ‘barış ya da savaş alanında kaçınılmaz yenilgi’ arasında seçim yapması gerektiğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Şu anda seçim Ukrayna'ya kalmış: Müzakereler sonucunda barış mı, yoksa savaş alanında kaçınılmaz yenilgi mi?” ifadelerini kullandı.
Nebenzya, Vladimir Zelenskiy ve ortaklarının ABD'yi Rusya karşıtı ve Rus düşmanı pozisyona geri döndürmek istediklerini belirterek, şunları ifade etti:
Zelenskiy ve ortaklarının planları çok açık. Görevleri, barış için kararlı adımlar atan ABD Başkanı Trump'ı aldatmak, kafasını karıştırmak ve her ne pahasına olursa olsun, Ukrayna'ya yardım için yüz milyarlarca doları boşa harcayan ülkesini, Rusya karşıtı ve Rus düşmanı pozisyona geri döndürmeye çalışmak.
Mevcut ABD yönetiminin Zelenskiy rejiminin gerçek yüzünü ve Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini gördüğünü vurgulayan Rus diplomat, “Yeni Amerikan yönetimi, son birkaç ayda Zelenskiy rejiminin gerçek yüzünü ve Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini görmeye başladı” dedi.
Hiçbir yeni Rusya karşıtı yaptırımın Zelenskiy rejiminin yenilgisini engelleyemeyeceğini kaydeden Nebenzya şöyle devam etti.
Kiev savaşı uzatmaya ve topraklarımızdaki yerleşim ve sivil altyapıya saldırılar düzenleyerekRusya'yı kışkırtmaya çalıştığı sürece, biz de özel askeri operasyonumuzu sürdürecek ve Kiev rejiminin askeri potansiyeli ile ilişkilihedefleri imha etmeye devam edeceğiz. Ve hiçbir yeni Rusya karşıtı yaptırım, Ukrayna'ya silah sevkiyatları ve Rusya'ya karşı diğer düşmanca adımlar Zelenskiy rejiminin kaçınılmaz askeri yenilgisini engelleyemeyecek.
Rusya’nın Ukrayna ile ‘ciddi doğrudan müzakere sürecini’ sürdürmeye kararlı olduğuna vurgu yapan Nebenzya, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:
Bu şekilde hareket etmeyi sürdürmeyive Ukrayna ile, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve onun Rusya düşmanı yandaşlarının kışkırtmasıyla Nisan 2022'de kesintiye uğratılan ciddi doğrudan müzakere sürecini sürdürmeye kararlıyız.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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