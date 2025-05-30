https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nebenzya-kiev-baris-ile-kacinilmaz-yenilgi-arasinda-secim-yapmali-1096639930.html

Nebenzya: Kiev, barış ile kaçınılmaz yenilgi arasında seçim yapmalı

Nebenzya: Kiev, barış ile kaçınılmaz yenilgi arasında seçim yapmalı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletlet (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev’in müzakereler sonucunda ‘barış ya da savaş alanında kaçınılmaz yenilgi’ arasında... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T01:04+0300

2025-05-30T01:04+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya

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müzakere

vladimir zelenskiy

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donald trump

abd

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Şu anda seçim Ukrayna'ya kalmış: Müzakereler sonucunda barış mı, yoksa savaş alanında kaçınılmaz yenilgi mi?” ifadelerini kullandı.Nebenzya, Vladimir Zelenskiy ve ortaklarının ABD'yi Rusya karşıtı ve Rus düşmanı pozisyona geri döndürmek istediklerini belirterek, şunları ifade etti:Mevcut ABD yönetiminin Zelenskiy rejiminin gerçek yüzünü ve Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini gördüğünü vurgulayan Rus diplomat, “Yeni Amerikan yönetimi, son birkaç ayda Zelenskiy rejiminin gerçek yüzünü ve Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini görmeye başladı” dedi.Hiçbir yeni Rusya karşıtı yaptırımın Zelenskiy rejiminin yenilgisini engelleyemeyeceğini kaydeden Nebenzya şöyle devam etti.Rusya’nın Ukrayna ile ‘ciddi doğrudan müzakere sürecini’ sürdürmeye kararlı olduğuna vurgu yapan Nebenzya, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-2-hazirandaki-muzakerelerde-rus-heyetinin-yapisi-ayni-kalacak-1096637624.html

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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, rusya, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy, kiev, donald trump, abd, boris johnson