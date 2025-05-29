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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-2-hazirandaki-muzakerelerde-rus-heyetinin-yapisi-ayni-kalacak-1096637624.html
Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak
Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıkladı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının 16 Mayıs'taki ile aynı kalacağını belirtti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Moskova'nın, çatışmanın temel nedenlerini ele alan kapsamlı bir barış anlaşması taslağını sunacağını ve Rus heyetinin gerekirse bu unsurları açıklamaya da hazır olduğunu belirtmişti.16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, vladimir medinskiy, mihail galuzin, aleksandr fomin
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, vladimir medinskiy, mihail galuzin, aleksandr fomin

Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak

20:56 29.05.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının 16 Mayıs'taki ile aynı kalacağını belirtti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Moskova'nın, çatışmanın temel nedenlerini ele alan kapsamlı bir barış anlaşması taslağını sunacağını ve Rus heyetinin gerekirse bu unsurları açıklamaya da hazır olduğunu belirtmişti.
16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeler 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak
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