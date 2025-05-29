https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-2-hazirandaki-muzakerelerde-rus-heyetinin-yapisi-ayni-kalacak-1096637624.html

Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak

Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıkladı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T20:56+0300

2025-05-29T20:56+0300

2025-05-29T20:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

rusya

ukrayna

müzakere

i̇stanbul

vladimir medinskiy

mihail galuzin

aleksandr fomin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının 16 Mayıs'taki ile aynı kalacağını belirtti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Moskova'nın, çatışmanın temel nedenlerini ele alan kapsamlı bir barış anlaşması taslağını sunacağını ve Rus heyetinin gerekirse bu unsurları açıklamaya da hazır olduğunu belirtmişti.16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, vladimir medinskiy, mihail galuzin, aleksandr fomin