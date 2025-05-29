https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-2-hazirandaki-muzakerelerde-rus-heyetinin-yapisi-ayni-kalacak-1096637624.html
Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak
Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıkladı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T20:56+0300
2025-05-29T20:56+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının 16 Mayıs'taki ile aynı kalacağını belirtti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Moskova'nın, çatışmanın temel nedenlerini ele alan kapsamlı bir barış anlaşması taslağını sunacağını ve Rus heyetinin gerekirse bu unsurları açıklamaya da hazır olduğunu belirtmişti.16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, vladimir medinskiy, mihail galuzin, aleksandr fomin
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, müzakere, i̇stanbul, vladimir medinskiy, mihail galuzin, aleksandr fomin
Rusya Dışişleri: 2 Haziran'daki müzakerelerde Rus heyetinin yapısı aynı kalacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 2 Haziran'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının aynı kalacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetinin yapısının 16 Mayıs'taki ile aynı kalacağını belirtti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında yeni müzakere turunun 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Moskova'nın, çatışmanın temel nedenlerini ele alan kapsamlı bir barış anlaşması taslağını sunacağını ve Rus heyetinin gerekirse bu unsurları açıklamaya da hazır olduğunu belirtmişti.
16 Mayıs'taki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer almıştı.