https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/narin-guran-cinayeti-davasinda-cezalar-onandi-1096534249.html
Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı
Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Anne, amca ve... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T19:12+0300
2025-05-26T19:12+0300
2025-05-26T20:05+0300
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mahkeme
mahkeme kararı
ceza
ceza kanunu
ceza i̇nfaz kanunu
ağır ceza mahkemesi
cinayet
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Narin Güran cinayeti davasında cezalar Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla onandı.Diyarbakır’da 2024 yılında işlenen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Narin Güran cinayetiyle ilgili davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istinaf mahkemesince onandı.Narin Güran’ın annesi, amcası. ve ağabeyi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında verilen bu karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.Yargılamayı inceleyen mahkeme, dosyada usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, yerel mahkemenin kararını oy çokluğuyla onadı. Kararla birlikte, sanıkların aldığı cezalar kesinleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/narin-guran-davasi-ertelendi-1095697860.html
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diyarbakır, narin güran, mahkeme, mahkeme kararı, ceza, ceza kanunu, ceza i̇nfaz kanunu, ağır ceza mahkemesi, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı
19:12 26.05.2025 (güncellendi: 20:05 26.05.2025)
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Anne, amca ve ağabey, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kesinleştirdi.
Narin Güran cinayeti davasında cezalar Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla onandı.
Diyarbakır’da 2024 yılında işlenen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Narin Güran cinayetiyle ilgili davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istinaf mahkemesince onandı.
Narin Güran’ın annesi, amcası. ve ağabeyi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında verilen bu karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.
Yargılamayı inceleyen mahkeme, dosyada usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, yerel mahkemenin kararını oy çokluğuyla onadı. Kararla birlikte, sanıkların aldığı cezalar kesinleşti.