https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/narin-guran-cinayeti-davasinda-cezalar-onandi-1096534249.html

Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı

Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Anne, amca ve... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T19:12+0300

2025-05-26T19:12+0300

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Narin Güran cinayeti davasında cezalar Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla onandı.Diyarbakır’da 2024 yılında işlenen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Narin Güran cinayetiyle ilgili davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istinaf mahkemesince onandı.Narin Güran’ın annesi, amcası. ve ağabeyi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında verilen bu karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.Yargılamayı inceleyen mahkeme, dosyada usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, yerel mahkemenin kararını oy çokluğuyla onadı. Kararla birlikte, sanıkların aldığı cezalar kesinleşti.

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