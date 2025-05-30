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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/medvedev-zelenskiyin-putinle-gorusme-arayisina-aciklik-getirdi-mesrulastirma-anlamina-gelir-1096662867.html
Medvedev, Zelenskiy’in Putin’le görüşme arayışına açıklık getirdi: ‘Meşrulaştırma anlamına gelir’
Medvedev, Zelenskiy’in Putin’le görüşme arayışına açıklık getirdi: ‘Meşrulaştırma anlamına gelir’
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya ve ABD liderleriyle bir araya gelme isteğinin Ukrayna’daki seçimleri... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T16:00+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabından, Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’la üçlü görüşme talebini değerlendirdi.Zelenskiy’in neden Putin ve Trump’la üçlü toplantı arayışına girdiğini sorgulayan Medvedev, bunun cevabının açık olduğunu belirterek, Kiev rejimi liderinin görüşmede bulunacakların otoritesi sayesinde kendini güçlü bir şekilde meşrulaştırmak istediğini kaydetti.Ama başka nedenlerinin de olduğuna dikkat çeken Rus yetkili, bunların birinin seçimleri ertelemek olduğunu belirtti.Ayrıca böylece ülkedeki aşırı milliyetçilere, “iktidar değişikliği için zamanı değil” mesajının verileceğini ifade eden Medvedev, Zelenskiy’in askeri bütçeden çalmaya devam etme hakkını elde etmek istediğini vurguladı.Kiev rejimi liderinin çatışma ardından belgeleri imzalama yetkisine sahip, yani gelecekte dokunulmaz olduğu fikrini de kafalara yerleştirmek istediğine dikkat çeken Rus yetkili, bu konuda Zelenskiy’in yanıldığını kaydederek, “Jodl ve Keitel, Hitler Almanya'sı adına teslimiyetin imzalanmasına katılmış olsalar da, Nürnberg Mahkemesi'nin kararıyla asıldılar. Tarih acımasız bir yok edicidir” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/beyaz-sarayda-yeni-sizinti-skandali-hackerler-ozel-kalem-muduru-wilesin-telefonunu-kirdi-1096661941.html
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Medvedev, Zelenskiy’in Putin’le görüşme arayışına açıklık getirdi: ‘Meşrulaştırma anlamına gelir’

16:00 30.05.2025
© Sputnik / Екатерина ШтукинаDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya ve ABD liderleriyle bir araya gelme isteğinin Ukrayna’daki seçimleri erteleme çabalarından kaynaklandığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabından, Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’la üçlü görüşme talebini değerlendirdi.
Zelenskiy’in neden Putin ve Trump’la üçlü toplantı arayışına girdiğini sorgulayan Medvedev, bunun cevabının açık olduğunu belirterek, Kiev rejimi liderinin görüşmede bulunacakların otoritesi sayesinde kendini güçlü bir şekilde meşrulaştırmak istediğini kaydetti.
Ama başka nedenlerinin de olduğuna dikkat çeken Rus yetkili, bunların birinin seçimleri ertelemek olduğunu belirtti.
Ayrıca böylece ülkedeki aşırı milliyetçilere, “iktidar değişikliği için zamanı değil” mesajının verileceğini ifade eden Medvedev, Zelenskiy’in askeri bütçeden çalmaya devam etme hakkını elde etmek istediğini vurguladı.
Kiev rejimi liderinin çatışma ardından belgeleri imzalama yetkisine sahip, yani gelecekte dokunulmaz olduğu fikrini de kafalara yerleştirmek istediğine dikkat çeken Rus yetkili, bu konuda Zelenskiy’in yanıldığını kaydederek, “Jodl ve Keitel, Hitler Almanya'sı adına teslimiyetin imzalanmasına katılmış olsalar da, Nürnberg Mahkemesi'nin kararıyla asıldılar. Tarih acımasız bir yok edicidir” diye ekledi.
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