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Beyaz Saray’da yeni sızıntı skandalı: Hackerler, Özel Kalem Müdürü Wiles’in telefonunu kırdı
Beyaz Saray’da yeni sızıntı skandalı: Hackerler, Özel Kalem Müdürü Wiles’in telefonunu kırdı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da yeni bir bilgi sızıntısı daha yaşandı. Bu kez bilgisayar korsanları Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın kişisel bağlantılarına erişerek... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T15:27+0300
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dünya
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susie wiles
hacker
bilgisayar korsanı
siber saldırı
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Wall Street Journal gazetesinin bilgi sahibi kaynaklarından aktardığına göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’in özel telefonuna yapılan siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Haberde, “Bilgi sahibi kaynakların anlattığına göre federal yetkililer, kimliği belirsiz bir kişinin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Suzie Wiles'ın kimliğine bürünerek önde gelen Cumhuriyetçi ve iş dünyası yöneticileriyle iletişime geçme girişimini soruşturuyor” ifadesi kullanıldı.Sızıntının iş telefonu değil kişisel telefondan yaşandığı kaydedilirken mesaj ve aramaların Wiles’la ilgisi olmayan farklı bir numaradan geldiği belirtildi. FBI’nın, dolandırıcılık girişimlerinin arkasında yabancı bir ülkenin olabileceğine inanmadığı aktarıldı.Gazete, “Bazı milletvekilleri için mesajların şüpheli olduğu, sahtekarın (ABD Başkanı Donald) Trump hakkında Wiles'ın cevaplarını bilmesi gereken sorular sormaya başlamasıyla ve bir vakada sahtekarın para transferi istemesiyle anlaşıldı. Mesajları alan kişiler, çoğu durumda mesajlarda dilbilgisi hataları olduğunu ve Wiles'ın genellikle iletişim kurduğundan daha resmi bir tonda olduğunu söyledi” diye yazdı.Kaynaklar ayrıca geçen yıl İranlı ajanların Wiles'ın e-posta hesabına girdiklerini ve böylece Trump’ın yardımcısı J.D. Vance hakkındaki dosyayı ele geçirdiklerini öne sürdü.Wiles, Beyaz Saray'da Trump'a en yakın personel olarak kabul ediliyor.
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abd, susie wiles, hacker, bilgisayar korsanı, siber saldırı, donald trump, beyaz saray, j.d. vance, i̇ran, fbi, wall street journal
abd, susie wiles, hacker, bilgisayar korsanı, siber saldırı, donald trump, beyaz saray, j.d. vance, i̇ran, fbi, wall street journal

Beyaz Saray’da yeni sızıntı skandalı: Hackerler, Özel Kalem Müdürü Wiles’in telefonunu kırdı

15:27 30.05.2025
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinLines with digits on computer and laptop screens
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Beyaz Saray'da yeni bir bilgi sızıntısı daha yaşandı. Bu kez bilgisayar korsanları Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın kişisel bağlantılarına erişerek onun adına kongre üyeleri ve şirket yöneticileriyle temasa geçti.
Wall Street Journal gazetesinin bilgi sahibi kaynaklarından aktardığına göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’in özel telefonuna yapılan siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberde, “Bilgi sahibi kaynakların anlattığına göre federal yetkililer, kimliği belirsiz bir kişinin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Suzie Wiles'ın kimliğine bürünerek önde gelen Cumhuriyetçi ve iş dünyası yöneticileriyle iletişime geçme girişimini soruşturuyor” ifadesi kullanıldı.
Sızıntının iş telefonu değil kişisel telefondan yaşandığı kaydedilirken mesaj ve aramaların Wiles’la ilgisi olmayan farklı bir numaradan geldiği belirtildi. FBI’nın, dolandırıcılık girişimlerinin arkasında yabancı bir ülkenin olabileceğine inanmadığı aktarıldı.
Gazete, “Bazı milletvekilleri için mesajların şüpheli olduğu, sahtekarın (ABD Başkanı Donald) Trump hakkında Wiles'ın cevaplarını bilmesi gereken sorular sormaya başlamasıyla ve bir vakada sahtekarın para transferi istemesiyle anlaşıldı. Mesajları alan kişiler, çoğu durumda mesajlarda dilbilgisi hataları olduğunu ve Wiles'ın genellikle iletişim kurduğundan daha resmi bir tonda olduğunu söyledi” diye yazdı.
Kaynaklar ayrıca geçen yıl İranlı ajanların Wiles'ın e-posta hesabına girdiklerini ve böylece Trump’ın yardımcısı J.D. Vance hakkındaki dosyayı ele geçirdiklerini öne sürdü.
Wiles, Beyaz Saray'da Trump'a en yakın personel olarak kabul ediliyor.
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