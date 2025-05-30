https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/meb-bursluluk-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-1096645145.html

MEB bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

Sputnik Türkiye

Bursluluk sınav sonuçları için gözler odsgm.meb.gov.tr ekranına çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle birlikte... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T09:43+0300

2025-05-30T09:43+0300

2025-05-30T09:44+0300

türki̇ye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

bursluluk sınavı

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2025 bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan bursluluk sınavının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine çevrildi. MEB'in yayımladığı 2025 takvimine göre bursluluk sınavı sonuçları yarın erişime açılacak. İşte 2025 bursluluk sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı.Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu.Bursluluk sınavı sonuçlarıBursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 12.00'den itibaren erişime açılması bekleniyor.2025 İOKBS sonuçları nasıl sorgulanır?Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak.Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINBoş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilecek?Kontenjan dağılımında yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.(b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.İlk burs ödemesi ne zaman?Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/meb-duyurdu-15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-kapsaminda-sozlu-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar-1096040895.html

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