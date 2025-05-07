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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/meb-duyurdu-15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-kapsaminda-sozlu-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar-1096040895.html
MEB duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı
MEB duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıkladı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T22:01+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresinden duyuruldu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında almıştı.
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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, son dakika
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, atama, son dakika

MEB duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı

22:01 07.05.2025
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresinden duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında almıştı.
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