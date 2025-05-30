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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kurska-insansiz-hava-araclariyla-duzenlenen-saldirida-bir-kisi-yaralandi-1096640920.html
Kursk’a insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı
Kursk’a insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna’nın bu gece Kursk’a insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucunda bir kişinin... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T03:58+0300
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Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bu gece Kursk’a insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucunda bir kişinin yaralandığını bildirdi.Hinshtein, 27 yaşındaki bir adamın araçla seyir halindeyken şarapnel yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ayrıca, düşen drone parçaları nedeniyle Kursk 1 No'lu Şehir Hastanesi’nin camlarının kırıldığını, ancak hiçbir hastanın yaralanmadığını aktardı. Saldırı sırasında bazı apartmanların da zarar gördüğü ifade edildi.Uzman ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren yetkililer, Kursk Bölgesi’nin sarı terör tehlikesi seviyesinde olduğunu hatırlattı. Ukrayna'nın, Rusya'nın sınır ve iç bölgelerine neredeyse her gün insansız hava araçları da dahil olmak üzere saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/vucic-sirbistan-ukraynaya-silah-sevkiyatina-iliskin-iddialari-arastiriyor-1096640611.html
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kursk, ukrayna, kursk bölgesi

Kursk’a insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı

03:58 30.05.2025
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKursk Ambulans
Kursk Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Ukrayna’nın bu gece Kursk’a insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucunda bir kişinin yaralandığını bildirdi.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın bu gece Kursk’a insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucunda bir kişinin yaralandığını bildirdi.
Hinshtein, 27 yaşındaki bir adamın araçla seyir halindeyken şarapnel yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ayrıca, düşen drone parçaları nedeniyle Kursk 1 No'lu Şehir Hastanesi’nin camlarının kırıldığını, ancak hiçbir hastanın yaralanmadığını aktardı. Saldırı sırasında bazı apartmanların da zarar gördüğü ifade edildi.
Uzman ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren yetkililer, Kursk Bölgesi’nin sarı terör tehlikesi seviyesinde olduğunu hatırlattı. Ukrayna'nın, Rusya'nın sınır ve iç bölgelerine neredeyse her gün insansız hava araçları da dahil olmak üzere saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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Vucic: Sırbistan, Ukrayna’ya silah sevkiyatına ilişkin iddiaları araştırıyor
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