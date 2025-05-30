https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/emekli-bayram-ikramiyesi-odeme-tarihleri-belli-oldu-takvimi-bakan-isikhan-duyurdu-1096645980.html

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu: Takvimi Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu: Takvimi Bakan Işıkhan duyurdu

Sputnik Türkiye

16 milyon emekli ve hak sahibinin beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu yanıt buldu. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

2025-05-30T10:04+0300

2025-05-30T10:04+0300

2025-05-30T10:22+0300

ekonomi̇

emekli

emekli ikramiyesi

bayram ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri merakla beklenirken, beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Kurban Bayramı öncesi emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Kimler ikramiye alabiliyor?4000 TL bayram ikramiyesi, yalnızca emeklilere değil; malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, şampiyon sporcular, sürekli iş göremezlik geliri alanlar gibi geniş bir kesimi kapsayacak. Bu yıl toplamda 57,4 milyar TL ödeme yapılması planlanıyor.Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 4A, 4B ve 4C emeklileri ne zaman ikramiye alacak?Bakanlık açıklamasına göre ödemeler sigorta kollarına göre şu şekilde olacak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kentsel-donusumde-ortaya-cikti-poset-icinde-kafataslari-ve-kemikler-bulundu-1096644554.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli bayram ikramiyesi, 2025 kurban bayramı, 4000 tl ikramiye, ssk bağ-kur emekli sandığı ödeme tarihleri, bayram ikramiyesi kimler alacak, son dakika emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri