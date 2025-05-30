https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/emekli-bayram-ikramiyesi-odeme-tarihleri-belli-oldu-takvimi-bakan-isikhan-duyurdu-1096645980.html
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu: Takvimi Bakan Işıkhan duyurdu
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu: Takvimi Bakan Işıkhan duyurdu
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16 milyon emekli ve hak sahibinin beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu yanıt buldu. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
2025-05-30T10:04+0300
2025-05-30T10:04+0300
2025-05-30T10:22+0300
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emekli bayram ikramiyesi
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Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri merakla beklenirken, beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Kurban Bayramı öncesi emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Kimler ikramiye alabiliyor?4000 TL bayram ikramiyesi, yalnızca emeklilere değil; malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, şampiyon sporcular, sürekli iş göremezlik geliri alanlar gibi geniş bir kesimi kapsayacak. Bu yıl toplamda 57,4 milyar TL ödeme yapılması planlanıyor.Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 4A, 4B ve 4C emeklileri ne zaman ikramiye alacak?Bakanlık açıklamasına göre ödemeler sigorta kollarına göre şu şekilde olacak:
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emekli bayram ikramiyesi, 2025 kurban bayramı, 4000 tl ikramiye, ssk bağ-kur emekli sandığı ödeme tarihleri, bayram ikramiyesi kimler alacak, son dakika emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
emekli bayram ikramiyesi, 2025 kurban bayramı, 4000 tl ikramiye, ssk bağ-kur emekli sandığı ödeme tarihleri, bayram ikramiyesi kimler alacak, son dakika emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu: Takvimi Bakan Işıkhan duyurdu
10:04 30.05.2025 (güncellendi: 10:22 30.05.2025)
16 milyon emekli ve hak sahibinin beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorusu Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla yanıt buldu. Bağ-Kur emeklilerinin ikramiye ödemeleri yarın başlıyor. Bağ-Kur'lular 2 Haziran'dan itibaren bayram ikramiyelerini alacak.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri merakla beklenirken, beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Kurban Bayramı öncesi emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Kimler ikramiye alabiliyor?
4000 TL bayram ikramiyesi, yalnızca emeklilere değil; malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, şampiyon sporcular, sürekli iş göremezlik geliri alanlar gibi geniş bir kesimi kapsayacak. Bu yıl toplamda 57,4 milyar TL ödeme yapılması planlanıyor.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 4A, 4B ve 4C emeklileri ne zaman ikramiye alacak?
Bakanlık açıklamasına göre ödemeler sigorta kollarına göre şu şekilde olacak:
Bağ-Kur (4B)
emeklileri için ödeme: 31 Mayıs
Emekli Sandığı (4C)
emeklileri için ödeme: 1 Haziran
SSK (4A)
emeklileri için ödeme: 2, 3 ve 4 Haziran