https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kentsel-donusumde-ortaya-cikti-poset-icinde-kafataslari-ve-kemikler-bulundu-1096644554.html

Kentsel dönüşümde ortaya çıktı: Poşet içinde kafatasları ve kemikler bulundu

Kentsel dönüşümde ortaya çıktı: Poşet içinde kafatasları ve kemikler bulundu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada, hurdacılar tarafından poşetler içinde 3 adet insan kafatası ve çok sayıda kemik... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T09:32+0300

2025-05-30T09:32+0300

2025-05-30T09:32+0300

türki̇ye

i̇zmir

kafatası

kemik

kentsel dönüşüm

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İzmir’in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltılan 4 katlı bir binada, insan kalıntıları bulundu. Hurdacılar, binada söküm işlemleri sırasında merdiven boşluğunda siyah poşetler fark etti. Poşetlerin içini açan işçiler, 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçasıyla karşılaştı.Büyük panik yaşayan hurdacılar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcısı da bölgede detaylı inceleme yaptı.Kafatasları Adli Tıp’a gönderildiYapılan ilk tespitlerde kemiklerin insana ait olduğu değerlendirildi. Bulunan kalıntılar, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.Bornova'da bulunan insan kalıntıları sonrası emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Binanın geçmişte kimler tarafından kullanıldığı ve olayın nasıl geliştiği mercek altına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ali-yerlikaya-duyurdu-11-ulkenin-aradigi-23-kisi-turkiyede-yakalandi-1096643804.html

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i̇zmir, kafatası, kemik, kentsel dönüşüm