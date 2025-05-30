https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kayserispordan-acun-ilicaliya-sert-tepki-yadirganacak-bir-durum-1096667573.html
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Yadırganacak bir durum'
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Yadırganacak bir durum'
Sputnik Türkiye
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le anlaştığı iddialarına tepki göstererek... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T18:08+0300
2025-05-30T18:08+0300
2025-05-30T18:09+0300
spor
hull city
acun ilıcalı
fenerbahçe
transfer
transfermarkt
kayseri
kayseri valiliği
kayserispor
transfer yasağı
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktörlerinin transferi konusunda Acun Ilıcalı'yı yadırgadıklarını belirtti.Sergej Jakirovic'in Hull City'le anlaştığı iddiasına Başkan Açıkalın "Sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur" dedi.'Kalmak isterse de başımızın üstünde yeri var'Kayserispor'da Jakirovic'in başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Açıkalın şu ifadeleri kullandı:
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hull city, acun ilıcalı, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , kayseri, kayseri valiliği, kayserispor, transfer yasağı, teknik direktör
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Yadırganacak bir durum'
18:08 30.05.2025 (güncellendi: 18:09 30.05.2025)
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic'in Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le anlaştığı iddialarına tepki göstererek, kulüple temas kurulmadan hocayla iletişime geçilmesine sert tepki gösterdi. Açıkalın, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın davranışının yadırganacak bir durum olduğunu söyledi.
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktörlerinin transferi konusunda Acun Ilıcalı'yı yadırgadıklarını belirtti.
Sergej Jakirovic'in Hull City'le anlaştığı iddiasına Başkan Açıkalın "Sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur" dedi.
'Kalmak isterse de başımızın üstünde yeri var'
Kayserispor'da Jakirovic'in başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Açıkalın şu ifadeleri kullandı:
Tabii ki bu başarıları kamuoyunda takdir edildiği için futbol otoriteleri tarafından da rağbet görüyor, kendisine teveccüh var. Bunları normal karşılıyorum. Kendisi gitmek isterse tabii ki biz teşekkür ederiz, büyük bir zevkle kararına da saygı duyarız. Kalmak isterse de başımızın üstünde yeri var. Ancak sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur.