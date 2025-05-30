Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Yadırganacak bir durum'

Tabii ki bu başarıları kamuoyunda takdir edildiği için futbol otoriteleri tarafından da rağbet görüyor, kendisine teveccüh var. Bunları normal karşılıyorum. Kendisi gitmek isterse tabii ki biz teşekkür ederiz, büyük bir zevkle kararına da saygı duyarız. Kalmak isterse de başımızın üstünde yeri var. Ancak sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur.