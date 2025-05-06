https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/acun-ilicali-mourinhonun-fenerbahceden-ayrilacagi-iddiasina-yanit-verdi-1095941342.html
Acun Ilıcalı, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiasına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş derbisi sonrası teknik direktör değişimi hakkında çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Ilıcalı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T01:05+0300
2025-05-06T01:05+0300
2025-05-06T01:05+0300
spor
acun ilıcalı
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
ali koç
jose mourinho
teknik direktör
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası çıkan iddialara sosyal medyadan cevap verdi.Bazı medya kuruluşlarında yer alan Jose Mourinho'nun kulüpten ayrılacağı ve Sergen Yalçın'la anlaşılacağı iddiasına Acun Ilıcalı ''Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/volkan-demirel-jose-mourinhoyu-istifaya-cagirdi-ne-gordun-ki-yoruldun-1095940040.html
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acun ilıcalı, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, ali koç, jose mourinho, teknik direktör
acun ilıcalı, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, ali koç, jose mourinho, teknik direktör
Acun Ilıcalı, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiasına yanıt verdi
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş derbisi sonrası teknik direktör değişimi hakkında çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Ilıcalı, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun görevine devam edeceğini söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası çıkan iddialara sosyal medyadan cevap verdi.
Bazı medya kuruluşlarında yer alan Jose Mourinho'nun kulüpten ayrılacağı ve Sergen Yalçın'la anlaşılacağı iddiasına Acun Ilıcalı ''Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim'' açıklamasında bulundu.