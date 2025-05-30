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Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama
Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Samandağ Kaymakamlığı, çok sayıda patlama sesi geldiğine yönelik ihbarlar aldıklarını ve söz konusu seslerin kaynağının Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin Samandağ Kaymakamlığı bir açıklamada bulundu. "Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-3-supheli-etkin-pismanlik-kapsaminda-ifade-verdigi-gerekcesiyle-1096639801.html
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hatay, samandağ, haberler, sonik patlama
hatay, samandağ, haberler, sonik patlama

Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama

02:18 30.05.2025 (güncellendi: 02:19 30.05.2025)
© Fotoğraf : AKHARMAN / TSKTürk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Fotoğraf : AKHARMAN / TSK
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Samandağ Kaymakamlığı, çok sayıda patlama sesi geldiğine yönelik ihbarlar aldıklarını ve söz konusu seslerin kaynağının Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğunu açıkladı.
Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin Samandağ Kaymakamlığı bir açıklamada bulundu.
"Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetlerinin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."
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