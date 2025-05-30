https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kaymakamliktan-hatayda-duyulan-patlama-seslerine-iliskin-aciklama-1096640160.html
Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama
Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Samandağ Kaymakamlığı, çok sayıda patlama sesi geldiğine yönelik ihbarlar aldıklarını ve söz konusu seslerin kaynağının Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T02:18+0300
2025-05-30T02:18+0300
2025-05-30T02:19+0300
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sonik patlama
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Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin Samandağ Kaymakamlığı bir açıklamada bulundu. "Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-3-supheli-etkin-pismanlik-kapsaminda-ifade-verdigi-gerekcesiyle-1096639801.html
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hatay, samandağ, haberler, sonik patlama
hatay, samandağ, haberler, sonik patlama
Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama
02:18 30.05.2025 (güncellendi: 02:19 30.05.2025)
Samandağ Kaymakamlığı, çok sayıda patlama sesi geldiğine yönelik ihbarlar aldıklarını ve söz konusu seslerin kaynağının Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğunu açıkladı.
Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin Samandağ Kaymakamlığı bir açıklamada bulundu.
"Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetlerinin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur."