https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kaymakamliktan-hatayda-duyulan-patlama-seslerine-iliskin-aciklama-1096640160.html

Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Samandağ Kaymakamlığı, çok sayıda patlama sesi geldiğine yönelik ihbarlar aldıklarını ve söz konusu seslerin kaynağının Hava Kuvvetleri'nin F-16 eğitim ve... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T02:18+0300

2025-05-30T02:18+0300

2025-05-30T02:19+0300

türki̇ye

hatay

samandağ

haberler

sonik patlama

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Hatay'da duyulan patlama seslerine ilişkin Samandağ Kaymakamlığı bir açıklamada bulundu. "Samandağ-Arsuz bölgesinden patlama sesi geldiğine" ilişkin çok sayıda ihbar alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-3-supheli-etkin-pismanlik-kapsaminda-ifade-verdigi-gerekcesiyle-1096639801.html

türki̇ye

hatay

samandağ

sonik patlama

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hatay, samandağ, haberler, sonik patlama