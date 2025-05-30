https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-3-supheli-etkin-pismanlik-kapsaminda-ifade-verdigi-gerekcesiyle-1096639801.html

İBB soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüphelilerden üçü etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T01:00+0300

2025-05-30T01:00+0300

2025-05-30T01:00+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

tahliye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında, 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'ihaleye fesat karıştırmak', 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek şüphelileri, 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.Hakimlik, 3 şüphelinin talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, tahliye