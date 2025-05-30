https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ibb-sorusturmasinda-tutuklanan-3-supheli-etkin-pismanlik-kapsaminda-ifade-verdigi-gerekcesiyle-1096639801.html
İBB soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle tahliye edildi
İBB soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüphelilerden üçü etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T01:00+0300
2025-05-30T01:00+0300
2025-05-30T01:00+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
tahliye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında, 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'ihaleye fesat karıştırmak', 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek şüphelileri, 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.Hakimlik, 3 şüphelinin talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
İBB soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle tahliye edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüphelilerden üçü etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Söz konusu 3 kişinin Kabil Taşçı, Eyüp Subaşı ve Güngör Gürman oldukları aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'ihaleye fesat karıştırmak', 'örgüte üye olmak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek şüphelileri, 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, 3 şüphelinin talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.