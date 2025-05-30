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Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi: 13 şüpheli için 1998 yıl hapis isteniyor
Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi: 13 şüpheli için 1998 yıl hapis isteniyor
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.13 kişi için 1998 yıl hapis istendi: Otel sahipleri de varBolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin iddianamesini tamamlamıştı. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtilmişti. İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.Teknik personel ve mutfak personeli için de ceza isteniyorBaşsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
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grand kartal oteli, kartalkaya, yangın, yangın felaketi
grand kartal oteli, kartalkaya, yangın, yangın felaketi

Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili iddianame kabul edildi: 13 şüpheli için 1998 yıl hapis isteniyor

17:26 30.05.2025 (güncellendi: 18:06 30.05.2025)
© Musa Serdar TerzioğluGrand Kartal
Grand Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Musa Serdar Terzioğlu
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

13 kişi için 1998 yıl hapis istendi: Otel sahipleri de var

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin iddianamesini tamamlamıştı. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtilmişti. İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

Teknik personel ve mutfak personeli için de ceza isteniyor

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
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