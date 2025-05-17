https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/adalet-bakani-tunc-sorumlulugu-bulunan-kisilerin-hak-ettikleri-cezalari-alacaklarindan-hic-kimsenin-1096307457.html
Adalet Bakanı Tunç: Sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın
Adalet Bakanı Tunç: Sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili iddianamenin hazırlandığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorumluların hak ettikleri... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T18:14+0300
2025-05-17T18:14+0300
2025-05-17T18:20+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
kartalkaya
bolu
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d890dfa89e62f82c78ce6c948a47d456.jpg
Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Bu gelişmeyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Adalet eksizsiz şekilde yerine getirilecek vurgusu Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir. Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir. Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür. İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama süreci de titizlikle yürütülecektir. 78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/boludaki-otel-yangini-faciasinda-13-kisi-hakkinda-1998er-yil-hapis-istemi-1096305771.html
türki̇ye
kartalkaya
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88367cf0eda54d6a5d5187c4088e968e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, kartalkaya, bolu, cumhuriyet başsavcılığı
yılmaz tunç, kartalkaya, bolu, cumhuriyet başsavcılığı
Adalet Bakanı Tunç: Sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın
18:14 17.05.2025 (güncellendi: 18:20 17.05.2025)
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili iddianamenin hazırlandığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorumluların hak ettikleri cezaları alacağını söyledi.
Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Bu gelişmeyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Adalet eksizsiz şekilde yerine getirilecek vurgusu
Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir. Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir.
Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür. İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama süreci de titizlikle yürütülecektir. 78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."