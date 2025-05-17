https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/adalet-bakani-tunc-sorumlulugu-bulunan-kisilerin-hak-ettikleri-cezalari-alacaklarindan-hic-kimsenin-1096307457.html

Adalet Bakanı Tunç: Sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın

Adalet Bakanı Tunç: Sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili iddianamenin hazırlandığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorumluların hak ettikleri... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T18:14+0300

2025-05-17T18:14+0300

2025-05-17T18:20+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

kartalkaya

bolu

cumhuriyet başsavcılığı

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Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Bu gelişmeyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Adalet eksizsiz şekilde yerine getirilecek vurgusu Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir. Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir. Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür. İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama süreci de titizlikle yürütülecektir. 78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/boludaki-otel-yangini-faciasinda-13-kisi-hakkinda-1998er-yil-hapis-istemi-1096305771.html

türki̇ye

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