https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kamu-iscilerine-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-1096642039.html

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı kararıyla kamu işçilerine verilecek 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilk ödeme... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T06:58+0300

2025-05-30T06:58+0300

2025-05-30T06:58+0300

türki̇ye

resmi gazete

kamu işçisi

tediye

ödeme

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Kamu kurumlarında görev yapan işçilere yönelik ilave tediye ödemeleriyle ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kamu işçileri, 2025 yılı içinde iki taksit halinde ödeme alacak.İlk ödeme 2 Haziran’daKarara göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan kamu işçilerine yapılacak ilk ek ödeme 2 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Bu tarih, Kurban Bayramı öncesine denk geldiği için ödemeler bayram hazırlıkları öncesinde işçilerin hesaplarına geçecek.İkinci taksit ödemesi ise 17 Aralık 2025’te yapılacak. Böylece yıl içinde kamu işçilerine iki farklı tarihte ilave tediye ödemesi yapılmış olacak.Bakanlıktan paylaşım geldiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/emekli-maasiniz-zaman-asimina-ugramis-olabilir-5-yillik-kritik-detay-1096598507.html

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