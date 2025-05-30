Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kamu-iscilerine-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-1096642039.html
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı kararıyla kamu işçilerine verilecek 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilk ödeme... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T06:58+0300
2025-05-30T06:58+0300
türki̇ye
resmi gazete
kamu işçisi
tediye
ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
Kamu kurumlarında görev yapan işçilere yönelik ilave tediye ödemeleriyle ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kamu işçileri, 2025 yılı içinde iki taksit halinde ödeme alacak.İlk ödeme 2 Haziran’daKarara göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan kamu işçilerine yapılacak ilk ek ödeme 2 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Bu tarih, Kurban Bayramı öncesine denk geldiği için ödemeler bayram hazırlıkları öncesinde işçilerin hesaplarına geçecek.İkinci taksit ödemesi ise 17 Aralık 2025’te yapılacak. Böylece yıl içinde kamu işçilerine iki farklı tarihte ilave tediye ödemesi yapılmış olacak.Bakanlıktan paylaşım geldiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/emekli-maasiniz-zaman-asimina-ugramis-olabilir-5-yillik-kritik-detay-1096598507.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu işçisi ek ödeme, 2025 ilave tediye, kamu işçisi maaş takvimi, 2 haziran ödeme, 17 aralık ödeme, resmi gazete karar, kamu çalışanı hakları, kurban bayramı öncesi maaş, işçi bayram ikramiyesi
kamu işçisi ek ödeme, 2025 ilave tediye, kamu işçisi maaş takvimi, 2 haziran ödeme, 17 aralık ödeme, resmi gazete karar, kamu çalışanı hakları, kurban bayramı öncesi maaş, işçi bayram ikramiyesi

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

06:58 30.05.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı kararıyla kamu işçilerine verilecek 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilk ödeme Kurban Bayramı öncesine denk geliyor.
Kamu kurumlarında görev yapan işçilere yönelik ilave tediye ödemeleriyle ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kamu işçileri, 2025 yılı içinde iki taksit halinde ödeme alacak.

İlk ödeme 2 Haziran’da

Karara göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan kamu işçilerine yapılacak ilk ek ödeme 2 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Bu tarih, Kurban Bayramı öncesine denk geldiği için ödemeler bayram hazırlıkları öncesinde işçilerin hesaplarına geçecek.
İkinci taksit ödemesi ise 17 Aralık 2025’te yapılacak. Böylece yıl içinde kamu işçilerine iki farklı tarihte ilave tediye ödemesi yapılmış olacak.

Bakanlıktan paylaşım geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."

Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
EKONOMİ
Emekli maaşınız zaman aşımına uğramış olabilir: 5 yıllık kritik detay
28 Mayıs, 15:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала