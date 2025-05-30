https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kamu-iscilerine-ek-odeme-tarihleri-belli-oldu-1096642039.html
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı kararıyla kamu işçilerine verilecek 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilk ödeme... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T06:58+0300
2025-05-30T06:58+0300
2025-05-30T06:58+0300
türki̇ye
resmi gazete
kamu işçisi
tediye
ödeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
Kamu kurumlarında görev yapan işçilere yönelik ilave tediye ödemeleriyle ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kamu işçileri, 2025 yılı içinde iki taksit halinde ödeme alacak.İlk ödeme 2 Haziran’daKarara göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan kamu işçilerine yapılacak ilk ek ödeme 2 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Bu tarih, Kurban Bayramı öncesine denk geldiği için ödemeler bayram hazırlıkları öncesinde işçilerin hesaplarına geçecek.İkinci taksit ödemesi ise 17 Aralık 2025’te yapılacak. Böylece yıl içinde kamu işçilerine iki farklı tarihte ilave tediye ödemesi yapılmış olacak.Bakanlıktan paylaşım geldiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/emekli-maasiniz-zaman-asimina-ugramis-olabilir-5-yillik-kritik-detay-1096598507.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu işçisi ek ödeme, 2025 ilave tediye, kamu işçisi maaş takvimi, 2 haziran ödeme, 17 aralık ödeme, resmi gazete karar, kamu çalışanı hakları, kurban bayramı öncesi maaş, işçi bayram ikramiyesi
kamu işçisi ek ödeme, 2025 ilave tediye, kamu işçisi maaş takvimi, 2 haziran ödeme, 17 aralık ödeme, resmi gazete karar, kamu çalışanı hakları, kurban bayramı öncesi maaş, işçi bayram ikramiyesi
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı kararıyla kamu işçilerine verilecek 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilk ödeme Kurban Bayramı öncesine denk geliyor.
Kamu kurumlarında görev yapan işçilere yönelik ilave tediye ödemeleriyle ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kamu işçileri, 2025 yılı içinde iki taksit halinde ödeme alacak.
Karara göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan kamu işçilerine yapılacak ilk ek ödeme 2 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Bu tarih, Kurban Bayramı öncesine denk geldiği için ödemeler bayram hazırlıkları öncesinde işçilerin hesaplarına geçecek.
İkinci taksit ödemesi ise 17 Aralık 2025’te yapılacak. Böylece yıl içinde kamu işçilerine iki farklı tarihte ilave tediye ödemesi yapılmış olacak.
Bakanlıktan paylaşım geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."