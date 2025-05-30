https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/japonya-basbakani-nato-zirvesine-katilmayi-planliyor-1096641265.html
Japonya Başbakanı NATO zirvesine katılmayı planlıyor
Japonya Başbakanı NATO zirvesine katılmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
Japon Yomiuri gazetesine göre Başbakan Şigeru İşiba, 24-25 Haziran’da Lahey’de yapılacak NATO zirvesine katılmayı planlıyor. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T04:56+0300
2025-05-30T04:56+0300
2025-05-30T04:56+0300
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Japon Yomiruri gazetesinin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Japonya Başbakanı Şigeru İşiba'nın 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılma niyetinde olduğu belirtildi.Haberde, “Başbakan İşiba NATO zirvesine katılmaya karar verdi. Bu, Japonya başbakanının üst üste katıldığı dördüncü yıl olacak.” ifadelerine yer verildi.İşiba’nın zirvede, "Atlantik ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini" vurgulayarak NATO ülkeleriyle savunma iş birliğinin artırılması çağrısında bulunması bekleniyor.Ayrıca zirvede, NATO ile davet edilen Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların da ele alınacağı bildirildi.Bilindiği üzere, 2022 yılında dönemin başbakanı Fumio Kişida, bir NATO zirvesine katılan ilk Japon lider olmuştu. Kişida, 2024 yılında da Washington’da düzenlenen NATO zirvesine katılmıştı.Önümüzdeki zirvede ise NATO üyelerinin, geçmiş yıllardaki gibi üye devletler ve Hint-Pasifik ortaklarıyla ayrı ayrı toplantılar yapmak yerine, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik stratejik bir gündeme odaklanmaları planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bm-guvenlik-konseyi-rusyanin-talebi-uzerine-ukrayna-konulu-toplanti-duzenleyecek-1096641029.html
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asya & pasifik, fumio kişida, japonya, hint-pasifik, nato
asya & pasifik, fumio kişida, japonya, hint-pasifik, nato
Japonya Başbakanı NATO zirvesine katılmayı planlıyor
Japon Yomiuri gazetesine göre Başbakan Şigeru İşiba, 24-25 Haziran’da Lahey’de yapılacak NATO zirvesine katılmayı planlıyor.
Japon Yomiruri gazetesinin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Japonya Başbakanı Şigeru İşiba'nın 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek olan NATO zirvesine katılma niyetinde olduğu belirtildi.
Haberde, “Başbakan İşiba NATO zirvesine katılmaya karar verdi. Bu, Japonya başbakanının üst üste katıldığı dördüncü yıl olacak.” ifadelerine yer verildi.
İşiba’nın zirvede, "Atlantik ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenliğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini" vurgulayarak NATO ülkeleriyle savunma iş birliğinin artırılması çağrısında bulunması bekleniyor.
Ayrıca zirvede, NATO ile davet edilen Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların da ele alınacağı bildirildi.
Bilindiği üzere, 2022 yılında dönemin başbakanı Fumio Kişida, bir NATO zirvesine katılan ilk Japon lider olmuştu. Kişida, 2024 yılında da Washington’da düzenlenen NATO zirvesine katılmıştı.
Önümüzdeki zirvede ise NATO üyelerinin, geçmiş yıllardaki gibi üye devletler ve Hint-Pasifik ortaklarıyla ayrı ayrı toplantılar yapmak yerine, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik stratejik bir gündeme odaklanmaları planlanıyor.