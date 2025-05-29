İzmir'de dev grev: Ulaşım kilitlendi, Büyükşehir Belediye Başkanı 'hayatı zorlaştıracak' dedi
09:30 29.05.2025 (güncellendi: 09:40 29.05.2025)
© AA / Günay Pabuşçuİzmir'de dev grev
© AA / Günay Pabuşçu
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı. Sabah erken saatlerden itibaren kentte ulaşımda yoğunluk ve aksama yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Grev kararına saygı duyuyoruz, günlük hayatı zorlaştıracağını da halkımızla paylaşmak isterim" dedi.
İzmir'de dev grev ulaşımı kilitledi.
23 bin işçi greve başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı.
Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.
Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi. Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Cemil Tugay: Hayat zorlaşacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on ana kadar görüşmelerin sürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını bildirdi.
Tugay süreci şu şekilde özetledi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzelman ve İzenerji tarafından yaklaşık 6 aydır, Ocak 2025 başından beridir, DİSK Genel-İş’le toplu sözleşme görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı ve grev süreci yarın itibari ile başlayacak. Sendikanın talepleri maalesef makul değildir, ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir. Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukukî haklarıdır. Buna saygı duyacağız, bununla birlikte, grev uygulamasında Kanun nazarında himaye edilmeyecek eylemlere de hukukla yanıt vereceğiz. Grev süreci için, Belediyemizce önemli tüm hizmet alanlarında önlemler alındı ve iletişim kanallarından halkımızı bilgilendirmeye başladık. Ancak bu sürecin bir grev olduğu, 20 bin çalışanı ilgilendirdiği ve günlük hayatı zorlaştıracağını da halkımızla paylaşmak isterim. Bu grevin başlamadan veya bir an önce bitmesi için her şeyi yapmaya hazırız, kamuyu koruyan, kamu kaynağını koruyan, iktidarın silkeleme politikalarına karşı dayanışma ruhunu güçlendiren her teklife de açığız. Sendikanın bu taleplerinde ısrar etmeyeceğini umuyorum, bu taleplerde işçiler ve emek lehine bir kazanım sağlanmayacağı açıktır. Kamu vicdanı da bu noktada sendikayı desteklemeyecektir. Ben de sendikanın bu talepleriyle uzlaşmam, uzlaşamam. Ama her bir işçi kardeşimi ayrı tutarım. Bu masa, sizin emeğiniz için hep açık olacak. Ama benden sorumsuz olmam beklenmesin, İzmir’in ve belediyenin gerçek koşullarına göre hareket edeceğimden de hemşehrilerimizin şüphesi olmasın. Sendikadan beklentimiz ülkemiz gerçekleriyle ve Belediyemizin sahip olduğu koşullarla bağdaşır talepleri tartışmaktır. 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, grevden bir saat öncesine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde sendika ile temasta kalarak çözüm üretmeye çalıştığımın da bilinmesini ayrıca isterim. Halkımızın bilgisine sunarım. Saygılarımla.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzelman ve İzenerji tarafından yaklaşık 6 aydır, Ocak 2025 başından beridir, DİSK Genel-İş’le toplu sözleşme görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı ve grev süreci yarın…— Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) May 28, 2025
Otobüs duraklarında yoğunluk
Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.
İzmir ESHOT çalışmıyor mu? 29 Mayıs İzmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?
ESHOT'a bağlı olarak hizmet veren şirketlerin çalışanlarının grev kararı sonrasında şehir sakinleri ''İzmir'de 29 Mayıs'ta toplu taşıma çalışmıyor mu, ESHOT grevde mi?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı.
İzmir'de bugün metro çalışıyor mu?
Şehirde metro, İZBAN ve vapur hatları normal seferlerine devam edecek.
Grev ne zaman başladı?
İzmir'de ESHOT'a bağlı şirketlerden olan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının grev kararı sonrasında bu şirketlere tabi olan toplu taşıma araçları 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50'dan itibaren kontak kapattı.
Ulaşımda kısıtlı hizmet
Buna göre, ESSHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından grev kararı alındığı ve bu nedenle mağduriyetlerin önüne geçmek adına metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemlerine bağlı otobüs hatlarında öncelikli olarak hizmet verileceği bildirildi.
29 Mayıs günü ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları ile kısıtlı hizmet verilmeye devam edilecek. İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacağı da eklendi.
29 Mayıs günü ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları ile kısıtlı hizmet verilmeye devam edilecek. İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacağı da eklendi.