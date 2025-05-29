İzmir'de dev grev: Ulaşım kilitlendi, Büyükşehir Belediye Başkanı 'hayatı zorlaştıracak' dedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Putin olmadan Kafkasya'da barış sağlanması zor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz paketinde "son dakika değişikliği"
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/izmirde-dev-grev-ulasim-kilitlendi-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-hayati-zorlastiracak-dedi-1096613795.html
İzmir'de dev grev: Ulaşım kilitlendi, Büyükşehir Belediye Başkanı 'hayatı zorlaştıracak' dedi
İzmir'de dev grev: Ulaşım kilitlendi, Büyükşehir Belediye Başkanı 'hayatı zorlaştıracak' dedi
Sputnik Türkiye
İzmir ESHOT çalışmıyor mu
2025-05-29T09:30+0300
2025-05-29T09:40+0300
türki̇ye
i̇zmir
grev
eshot
i̇zmir büyükşehir belediyesi
cemil tugay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1d/1096613851_0:497:2730:2033_1920x0_80_0_0_dd8e4f8e5b720f8397409e91906aa791.jpg
İzmir'de dev grev ulaşımı kilitledi.23 bin işçi greve başladıİzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı.Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi. Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.Cemil Tugay: Hayat zorlaşacakBüyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on ana kadar görüşmelerin sürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını bildirdi.Tugay süreci şu şekilde özetledi:Otobüs duraklarında yoğunlukÖte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.İzmir ESHOT çalışmıyor mu? 29 Mayıs İzmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?ESHOT'a bağlı olarak hizmet veren şirketlerin çalışanlarının grev kararı sonrasında şehir sakinleri ''İzmir'de 29 Mayıs'ta toplu taşıma çalışmıyor mu, ESHOT grevde mi?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı. İzmir'de bugün metro çalışıyor mu?Şehirde metro, İZBAN ve vapur hatları normal seferlerine devam edecek.Grev ne zaman başladı?İzmir'de ESHOT'a bağlı şirketlerden olan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının grev kararı sonrasında bu şirketlere tabi olan toplu taşıma araçları 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50'dan itibaren kontak kapattı.Ulaşımda kısıtlı hizmetBuna göre, ESSHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından grev kararı alındığı ve bu nedenle mağduriyetlerin önüne geçmek adına metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemlerine bağlı otobüs hatlarında öncelikli olarak hizmet verileceği bildirildi.29 Mayıs günü ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları ile kısıtlı hizmet verilmeye devam edilecek. İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacağı da eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/izmirde-23-bin-isci-greve-gidiyor-28-mayis-gece-yarisindan-sonra-basliyor-1096563971.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1d/1096613851_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_41e432eab03a23fb890ada61f27a7e8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir eshot çalışmıyor mu, grevde mi? 29 mayıs i̇zmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?, izmir grev, bugün ne günü, eshot grevde mi, eshot saatleri, izmir eshot grev, izban
i̇zmir eshot çalışmıyor mu, grevde mi? 29 mayıs i̇zmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?, izmir grev, bugün ne günü, eshot grevde mi, eshot saatleri, izmir eshot grev, izban

İzmir'de dev grev: Ulaşım kilitlendi, Büyükşehir Belediye Başkanı 'hayatı zorlaştıracak' dedi

09:30 29.05.2025 (güncellendi: 09:40 29.05.2025)
© AA / Günay Pabuşçuİzmir'de dev grev
İzmir'de dev grev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA / Günay Pabuşçu
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı. Sabah erken saatlerden itibaren kentte ulaşımda yoğunluk ve aksama yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Grev kararına saygı duyuyoruz, günlük hayatı zorlaştıracağını da halkımızla paylaşmak isterim" dedi.
İzmir'de dev grev ulaşımı kilitledi.

23 bin işçi greve başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı.
Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.
Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi. Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Cemil Tugay: Hayat zorlaşacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on ana kadar görüşmelerin sürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını bildirdi.
Tugay süreci şu şekilde özetledi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzelman ve İzenerji tarafından yaklaşık 6 aydır, Ocak 2025 başından beridir, DİSK Genel-İş’le toplu sözleşme görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı ve grev süreci yarın itibari ile başlayacak. Sendikanın talepleri maalesef makul değildir, ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir. Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukukî haklarıdır. Buna saygı duyacağız, bununla birlikte, grev uygulamasında Kanun nazarında himaye edilmeyecek eylemlere de hukukla yanıt vereceğiz. Grev süreci için, Belediyemizce önemli tüm hizmet alanlarında önlemler alındı ve iletişim kanallarından halkımızı bilgilendirmeye başladık. Ancak bu sürecin bir grev olduğu, 20 bin çalışanı ilgilendirdiği ve günlük hayatı zorlaştıracağını da halkımızla paylaşmak isterim. Bu grevin başlamadan veya bir an önce bitmesi için her şeyi yapmaya hazırız, kamuyu koruyan, kamu kaynağını koruyan, iktidarın silkeleme politikalarına karşı dayanışma ruhunu güçlendiren her teklife de açığız. Sendikanın bu taleplerinde ısrar etmeyeceğini umuyorum, bu taleplerde işçiler ve emek lehine bir kazanım sağlanmayacağı açıktır. Kamu vicdanı da bu noktada sendikayı desteklemeyecektir. Ben de sendikanın bu talepleriyle uzlaşmam, uzlaşamam. Ama her bir işçi kardeşimi ayrı tutarım. Bu masa, sizin emeğiniz için hep açık olacak. Ama benden sorumsuz olmam beklenmesin, İzmir’in ve belediyenin gerçek koşullarına göre hareket edeceğimden de hemşehrilerimizin şüphesi olmasın. Sendikadan beklentimiz ülkemiz gerçekleriyle ve Belediyemizin sahip olduğu koşullarla bağdaşır talepleri tartışmaktır. 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, grevden bir saat öncesine kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde sendika ile temasta kalarak çözüm üretmeye çalıştığımın da bilinmesini ayrıca isterim. Halkımızın bilgisine sunarım. Saygılarımla.

Otobüs duraklarında yoğunluk

Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu.

İzmir ESHOT çalışmıyor mu? 29 Mayıs İzmir'de otobüs, metro, tramvay ve vapur çalışıyor mu?

ESHOT'a bağlı olarak hizmet veren şirketlerin çalışanlarının grev kararı sonrasında şehir sakinleri ''İzmir'de 29 Mayıs'ta toplu taşıma çalışmıyor mu, ESHOT grevde mi?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı.

İzmir'de bugün metro çalışıyor mu?

Şehirde metro, İZBAN ve vapur hatları normal seferlerine devam edecek.

Grev ne zaman başladı?

İzmir'de ESHOT'a bağlı şirketlerden olan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının grev kararı sonrasında bu şirketlere tabi olan toplu taşıma araçları 28 Mayıs Çarşamba günü saat 23:50'dan itibaren kontak kapattı.

Ulaşımda kısıtlı hizmet

Buna göre, ESSHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının bağlı bulunduğu DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri tarafından grev kararı alındığı ve bu nedenle mağduriyetlerin önüne geçmek adına metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemlerine bağlı otobüs hatlarında öncelikli olarak hizmet verileceği bildirildi.

29 Mayıs günü ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları ile kısıtlı hizmet verilmeye devam edilecek. İZTAŞIT araçlarında grev uygulanmayacağı da eklendi.
İzmir grev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
TÜRKİYE
İzmir'de 23 bin işçi greve gidiyor: 28 Mayıs gece yarısından sonra başlıyor
27 Mayıs, 17:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала