https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/cesmedeki-tuvalet-ucreti-sosyal-medyayi-sasirtti-kadin-wc-100-tl-1096160986.html

Çeşme'deki tuvalet ücreti sosyal medyayı şaşırttı: 'Kadın WC 100 TL'

Çeşme'deki tuvalet ücreti sosyal medyayı şaşırttı: 'Kadın WC 100 TL'

Sputnik Türkiye

İzmir Çeşme’de bir plajda tuvalet ücretinin 100 TL olması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar duruma tepki göstererek fiyatların pahalı olduğu yorumunda... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

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İzmir Çeşme'de bir plajın tuvalet ücretinin 100 TL olduğunu gösteren fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.Paylaşılan fotoğraf, tatilciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken turizm kentlerindeki fiyatların pahalılığı tekrar gündem oldu. Özellikle plaj işletmelerinin bu tarz uygulamaları, halkın tatil harcamalarından şikayet etmesine yol açtı.Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kullanıcılar 'Bu fiyat normal mi?' , '10 şişe su alınır' gibi tepkiler gösterirken, bazı kullanıcılar da 'Tuvalet artık lüks oldu' yorumunu yaptı.

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türki̇ye

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i̇zmir körfezi

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