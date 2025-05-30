https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/husiler-israildeki-ben-gurion-havalimanina-saldirdiklarini-acikladi-1096640491.html

Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırdıklarını açıkladı

Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırdıklarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik balistik füze ile vurduklarını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduklarını duyurdu. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T03:25+0300

2025-05-30T03:25+0300

2025-05-30T03:25+0300

dünya

ortadoğu

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husiler

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yahya seri

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Yemen'in kuzeyindeki Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı bir kez daha hipersonik balistik füze ile vurduklarını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduklarını duyurdu.Husilere bağlı silahlı güçlerin sözcüsü Yahya Seri, Telegram kanalında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Daha önce Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonunu genişletmesine karşılık olarak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı ablukaya aldıklarını açıklamış ve güvenlik gerekçesiyle yabancı havayolu şirketlerine bu havalimanına uçuş yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

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