https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/husiler-israildeki-ben-gurion-havalimanina-saldirdiklarini-acikladi-1096640491.html
Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırdıklarını açıkladı
Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırdıklarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik balistik füze ile vurduklarını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduklarını duyurdu. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T03:25+0300
2025-05-30T03:25+0300
2025-05-30T03:25+0300
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Yemen'in kuzeyindeki Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı bir kez daha hipersonik balistik füze ile vurduklarını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduklarını duyurdu.Husilere bağlı silahlı güçlerin sözcüsü Yahya Seri, Telegram kanalında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Daha önce Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonunu genişletmesine karşılık olarak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı ablukaya aldıklarını açıklamış ve güvenlik gerekçesiyle yabancı havayolu şirketlerine bu havalimanına uçuş yapmamaları çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/yemen-lideri-el-uleymi-27-mayista-rusyayi-ziyaret-edecek-1096487715.html
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ortadoğu, yemen, husiler, i̇srail, yahya seri
ortadoğu, yemen, husiler, i̇srail, yahya seri
Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırdıklarını açıkladı
Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik balistik füze ile vurduklarını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduklarını duyurdu.
Yemen'in kuzeyindeki Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havalimanı’nı bir kez daha hipersonik balistik füze ile vurduklarını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduklarını duyurdu.
Husilere bağlı silahlı güçlerin sözcüsü Yahya Seri, Telegram kanalında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin füze birlikleri, İsrail’de Lod Havalimanı olarak da bilinen, işgal altındaki Yafa bölgesindeki Ben Gurion Havalimanı’na hipersonik balistik füze kullanarak bir askeri operasyon düzenlemiştir. Operasyon başarılı bir şekilde hedefine ulaşmış, milyonlarca Siyonist işgalcinin sığınaklara kaçmasına neden olmuş ve havalimanındaki hava trafiğini durdurmuştur.”
Daha önce Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonunu genişletmesine karşılık olarak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı ablukaya aldıklarını açıklamış ve güvenlik gerekçesiyle yabancı havayolu şirketlerine bu havalimanına uçuş yapmamaları çağrısında bulunmuştu.