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Yemen lideri El-Uleymi, 27 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret edecek
Yemen lideri El-Uleymi, 27 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Yemen Devlet Başkanı Reşad el Uleymi'nin basın servisi yaptığı açıklamada 27 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T21:33+0300
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Yemen lideri Reşad el Uleymi'nin gelecek hafta Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.Açıklamada, ”Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı'nın Rusya ziyareti 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Ziyaret kapsamında Başkan Vladimir Putin ile ikili bir görüşme planlanıyor" denildi.El Uleymi, 'Ensarullah' Husiler hareketinin kontrolünde olmayan Yemen topraklarında Nisan 2022’de iktidara gelmişti. Önceki Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin kontrolündeki bölgelerde yeni bir yönetim organı olan Cumhurbaşkanlık Yürütme Konseyi’nin kurulduğunu duyurmuştu. Bu konseye Kuzey ve Güney Yemen’in önde gelen siyasetçileri dahil edilmişti.Uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümeti, Husilerin 2015 yılında Sana’daki iktidarı ele geçirmesinden bu yana geçici olarak Aden’de bulunuyor. Ensarullah Hareketi ise Kızıldeniz kıyısının büyük bir bölümünü kontrol ediyor.
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vladimir putin, abdurabbu mansur hadi, ortadoğu, sana, ensarullah
vladimir putin, abdurabbu mansur hadi, ortadoğu, sana, ensarullah

Yemen lideri El-Uleymi, 27 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret edecek

21:33 24.05.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Yemen Devlet Başkanı Reşad el Uleymi'nin basın servisi yaptığı açıklamada 27 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.
Yemen lideri Reşad el Uleymi'nin gelecek hafta Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığı açıklandı.
Açıklamada, ”Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı'nın Rusya ziyareti 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Ziyaret kapsamında Başkan Vladimir Putin ile ikili bir görüşme planlanıyor" denildi.
El Uleymi, 'Ensarullah' Husiler hareketinin kontrolünde olmayan Yemen topraklarında Nisan 2022’de iktidara gelmişti. Önceki Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin kontrolündeki bölgelerde yeni bir yönetim organı olan Cumhurbaşkanlık Yürütme Konseyi’nin kurulduğunu duyurmuştu. Bu konseye Kuzey ve Güney Yemen’in önde gelen siyasetçileri dahil edilmişti.
Uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümeti, Husilerin 2015 yılında Sana’daki iktidarı ele geçirmesinden bu yana geçici olarak Aden’de bulunuyor. Ensarullah Hareketi ise Kızıldeniz kıyısının büyük bir bölümünü kontrol ediyor.
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